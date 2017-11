Bauer und Gerstner seit 70 Jahren Mitglied beim MV

Rastatt



Bei Schlägerei schwer verletzt Rastatt (red) - Bei einer Schlägerei am Dienstagabend wurde ein 44 Jahre alter Mann in der Rastatter Innenstadt schwer verletzt. Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die den 44-Jährigen noch attackiert haben sollen, als dieser bereits auf dem Boden lag.