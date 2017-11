"Hinter jedem Bild steht eine Geschichte"

Neben schroffen Felsen, hohen Brücken, zum Baden einladenden Seen, Spatzen beim Baden, tropisch bunten Vögeln in dichtem Blattwerk locken nur wenige Schritte entfernt das lichte Gelb einer Olivenölflasche und das Gelb mallorquinischer Rapsfelder, die fast bis zum Horizont reichen. Sie sind genauso zu betrachten wie auf großformatige Bilder gebannte Detaildarstellungen. "Farbenspiele", wie Haller sie nennt: Farbliche Verbindungsstücke werden wie Puzzleteile aus dem Bild herausgezoomt.

In oder neben manchen ihrer Bilder kann der Betrachter Zitate oder Lebensweisheiten entdecken - ein Grund mehr, stehenzubleiben und sich deren Inhalten zu widmen. Nicht nur entspannt tanzende Menschen sind voller Empathie dargestellt, auch in ihren Bann ziehende Porträts und Darstellungen aus unvertrauten Zivilisationen sind zu betrachten. Besonders intensive Eindrücke, während ihrer Reisen in andere Länder gewonnen, spielen dabei eine große Rolle. "Hinter jedem meiner Bilder steht eine Geschichte", betont Haller.

Vielleicht liegen die Gründe für diese Neugier in dem Beruf, den die Malerin nach ihrem Schulbesuch für sich wählte: sie arbeitete als medizinisch-technische Assistentin in verschiedenen Praxen und Krankenhäusern im Raum Frankfurt. Schon als Kind an Malerei interessiert und durch ihren Vater künstlerisch gefördert, belegte sie Abendkurse an der Frankfurter Städelschule, war acht Jahre lang Mitglied der musisch-bildnerischen Werkstatt in Friedrichsdorf, um sich technisch zu vervollkommnen. Trotz Familie und Beruf ließ der künstlerische Erfolg nicht lange auf sich warten, wie die bisherigen zahlreichen Ausstellungen beweisen. Seit 2011 haben die Hallers in Gaggenau-Oberweier ihren Lebensmittelpunkt.

Für Barbara Haller war es die zweite Präsentation ihrer Bilder in Gernsbach, für das Rathaus die 224. Ausstellung. Für Neu-Bürgermeister Julian Christ die erste Vernissage, die er mit anerkennenden Worten am Sonntag eröffnete.

Vielleicht erinnerte sich dabei jemand der Besucher an die Ausstellung vor mehr als 30 Jahren am gleichen Ort, an der Barbara Haller beteiligt war. Damals war sie eine von mehreren Hobbykünstlerinnen, die einen Teil ihrer Werke ausstellte. "Ich finde, es wird allerhöchste Zeit, dass sie nun ganz allein hier ihre Bilder präsentiert", befand Barbara Gutmann als Laudatorin. Realismus, Naturbeobachtungen, Harmonie, Klarheit und Geradlinigkeit zeichneten ihre Bilder aus. Nicht zu vergessen die strahlende Farbigkeit, die die Hobby-Künstlerin vorwiegend durch Acryl und Ölmalerei erreicht. Sie ist jedoch auch anderen Maltechniken gegenüber aufgeschlossen.

"Begegnungen" nennt Haller ihre Ausstellung. Begegnungen mit der Liebe, der Musik und dem Tanz, mit gutem Essen und Trinken, mit dem Wasser und auf Reisen mit wunderbaren Landschaften - das alles kann der Betrachter während des Bummels durch die Rathausflure entdecken. Für die musikalische Umrahmung mit ungarischen und russischen Titeln sorgte die Musikschule Murgtal mit Werner Roth (Violine) und Klaus-Martin Kühn (Klavier). Die Ausstellung ist noch bis zum 8. Dezember zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses zu besichtigen.