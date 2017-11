Gemeinsame Broschüre auf 120 Seiten

Murgtal/Baiersbronn (red) - In einer neuen, engen Kooperation arbeiten Baiersbronn und der Zweckverband "Im Tal der Murg" seit Jahresbeginn zusammen. Bei der Offerta in Karlsruhe präsentierten die neuen Verbündeten das erste gemeinsame Gastgeberverzeichnis für das Jahr 2018. Ziel der Zusammenarbeit ist es, das gesamte Murgtal als Erlebnisraum zu entwickeln. Zum Zweckverband gehören die Gemeinden Forbach, Weisenbach, Loffenau, Gernsbach und Gaggenau.

Die Auflage beträgt 40000 Exemplare. Auf den über 120 Seiten finden sich eine kurze Einleitung sowie Ortspläne. Diese sind nach dem Verlauf der Murg angeordnet: von der Quelle bis zur Mündung. Die Gastgeber sind gegliedert nach Hotels, Gasthöfen, Pensionen, Privatzimmern und Ferienwohnungen. Neben den Kontaktdaten der Beherbergungsbetriebe finden Gäste Angaben zu aktuellen Preisen, Bettenkapazitäten, Zimmerzahlen und -typen sowie zur spezifischen Ausstattung anhand bestimmter Piktogramme.

Erstmals gibt ein einleitender Imageteil in drei Sprachen (deutsch, englisch und französisch) einen Einblick in die vielfältigen Angebote der Region von Wandern, Mountainbiken und Genuss über Familienurlaub und Wellness bis hin zu Abenteuer- und Kulturangeboten. Darüber hinaus findet der Gast in der Broschüre Informationen rund um seinen Aufenthalt wie Hinweise zur Anreise, der Schwarzwald-Plus-Gästekarte, Qualitätssiegeln der Gastgeber sowie Ausflugsziele. Das Verzeichnis gibt es ab sofort kostenlos in allen Tourist-Informationen in Baiersbronn, im Unimog-Museum sowie in Forbach, Weisenbach, Loffenau, Gernsbach und Gaggenau.