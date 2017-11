Viel mehr als nur Spaß

(ueb) - Dass sich die Obertsroter Narren statt "Narri-Narro" mit einem einfachen "Hallo" begrüßten, lag an der ernsthaften Besonderheit der Veranstaltung. Der Verein der Obertsroter Schlossbergteufel hatte seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung eingeladen. Ungewöhnlich für Vereine, so eine Versammlung noch vor Jahresende durchzuführen, doch auf die Schlossbergteufel warten gleich zu Jahresbeginn viele und wichtige Termine.

Im vergangenen Jahr erhielt der Verein 148 Einladungen zu Umzügen, Brauchtumsabenden oder sonstigen Veranstaltungen, wie Schriftführerin Annemarie Götz in ihrem Bericht verlas. Zu viel für den Verein mit zwar 105 Mitgliedern, von denen jedoch nur 51 aktive Hästräger sind. Nur 24 Termine konnten die Schlossbergteufel guten Gewissens wahrnehmen. Rückblickend auf 2016 standen allein im Februar elf Termine auf der Vereins-Agenda. Im kommenden Jahr wird das nicht anders sein. Auch jetzt schon weist der an die Mitglieder ausgegebene Terminkalender für 2018 zahlreiche Events aus, wie Vereinsvorsitzender Manuel Dörrer betonte. Neben allen Verpflichtungen darf der Spaß an gemeinsamen Unternehmungen nicht zu kurz kommen, das garantiert der Verein. Dass die Schlossbergteufel aber nicht nur "Spaß auf der Gass" machen wollen, sondern sich durch ihr Wirken im Ort integrieren und den Gernsbacher Ortsteil über die Grenzen des Murgtals hinaus bekannt machen, ist ein ebensolches Anliegen des Vereins. Genauso wie an andere zu denken, wie das Spendengeschenk an die onkologische Station der Kinderklinik Karlsruhe beweist.

Apropos Geld: Wie Uwe Krems berichten konnte, waren die Kontobewegungen auch im vergangenen Jahr ziemlich vielseitig. Doch wurden die Ausgaben und Einnahmen so überlegt getätigt, dass am Schluss der Ausführungen durch den Vereinskassierer ein ziemlich dickes Plus stand. "Alles gut und übersichtlich geführt", stellten auch die Kassenprüfer Katharina Dörrer und Lukas Götz fest. Dem setzte Ortsvorsteher Walter Schmeiser mit seiner Bemerkung "Alles teuflisch gut" noch eins drauf, indem er die Bedeutung des Vereins für Gernsbach und besonders Obertsrot betonte und seines Amtes des Wahlleiters waltete.

Nach der zum Teil geheim als auch per Handzeichen durchgeführten Wahl des Vorstands stand fest, dass sich lediglich eine personelle Veränderung ergab. Manuel Dörrer wird das Amt des Vorsitzenden weiterführen, Manuel Baldes das des zweiten. Uwe Krems hält weiterhin ein waches Auge auf die Vereinskasse. In den Ämtern der Schriftführerin, des Zeremonienmeisters Arndt Mungenast und der Kassenprüfer ändert sich nichts. Allein bei den Beisitzern kommt Sascha Krems neu zu Roland Götz, Manuel Steinberger, und Annika Mungenast.

Nach so viel Notwendigem bildete die Ehrung für elf Jahre Mitgliedschaft bei den Schlossbergteufeln einen schönen Abschluss. Über einen "Jubiläums-Pin" können sich Salim Altikulac, Manuel Baldes, Annemarie Götz, Emilie Götz, Alfons Höink, Ulrike Höink, Matthias Kühn, Nico Schifferdecker, Arnold Weiler, Adolf Weinhandl, Alice Welsch, Klaus Welsch und Liesel Werdin freuen.