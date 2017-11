Brücken stehen "unter Beobachtung"

Die Gemeindeverwaltung hat ihre Brückenbauwerke im Blick, so wurden in jüngster Zeit die Murgbrücke sowie im Zug der Sanierung der Weinbergstraße die Eisenbahnbrücke saniert, erläutert Hauptamtsleiter Walter Wörner. Auch die Jakob-Bleyer-Brücke nach Au erstrahlt in neuem Glanz, sie wurde 2015 aufwendig modernisiert. Da es sich dabei um den Teil einer Kreisstraße handelt, war der Landkreis für die Sanierung zuständig.

Die Brücke über den Gaisbach ist mehr als 100 Jahre alt, was auch belegt ist. Es ist nämlich ein etwa 1,20 Meter langes und im Durchmesser etwa 40 Zentimeter starkes Bogenstück mit der Jahreszahl 1909 herausgebrochen.

Einsturzgefahr nicht gegeben

Der Bauausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung das Bauwerk besichtigt. Die Sanierung der Brücke wird allerdings dauern, so die Einschätzung aus dem Rathaus. Der Sachverhalt wurde durch ein Ingenieurbüro geprüft, eine Einbruch- oder Einsturzgefährdung ist nicht gegeben. Die Ertüchtigung der Brücke könnte nach den Vorstellungen der Verwaltung mit Mitteln aus dem Landessanierungsprogramm erfolgen. Hierfür wäre allerdings erforderlich, dass das aktuelle Sanierungsgebiet "Ortsmitte I" abgeschlossen und ein sich daran anschließender Teilbereich des Gebiets links der Murg in ein neues Sanierungsverfahren aufgenommen wird.

Hintergrund

Die Bürger müssen somit noch einige Zeit mit den aufgestellten Baken klarkommen. Mittelfristig seien die Arbeiten möglich, wenn es ein neues Sanierungsgebiet gibt. Wörner schätzt, dass es bis zum Jahr 2021 dauern könnte.

Zwei weitere Brücken stehen ebenfalls "unter Beobachtung", eine in der oberen und eine in der unteren Schlechtau im ehemaligen Holtzmann-Areal. Dort wird der Gewerbekanal gequert. Besonders die obere Bücke wird stark belastet, durch den Schwerlastverkehr der dortigen Betriebe und die Zufahrt zum Gemeindebauhof. Die Problematik dort ist die Einspurigkeit, was die Sanierung erschwert. Abhilfe könnte ein Neubau schaffen, so Wörner.

Allerdings - ganz so groß wie in der Nachbargemeinde Forbach ist die Problematik der Brückensanierungen in Weisenbach nicht. 17 von 18 Bauwerken sind beim Nachbarn sanierungsbedürftig, das hatte dort eine Brückenhauptprüfung ergeben (das BT berichtete). In einem ersten Schritt werden fünf Bauwerke ertüchtigt, der Auftrag für die erste Brücke am Mühlbachweg ist vergeben. Für die Sanierung der Brücken sind im Forbacher Haushalt 2017 insgesamt 800000 Euro eingestellt.