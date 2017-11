Forst: Aus vier Revieren werden drei

Forbach - Die forstwirtschaftliche Betreuung des Gemeinde- und Heiligenwalds in Forbach wird umstrukturiert. Darüber informierte Forstdirektor Thomas Nissen, der Leiter des Kreisforstamts in Rastatt, den Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung. Ab 2018 ist Markus Krebs (Foto: tom), der Leiter des Forstbezirks Gaggenau, auch für den Forbacher Wald zuständig.

Eine eigene Bezirksleitung wird es in Forbach dann nicht mehr geben. In den Räumen im Rathaus wird künftig die kommunale Holzvermarkungsstelle mit vier Mitarbeitern zentralisiert, die bislang in Gaggenau und Bühl untergebracht ist.

Hintergrund ist zum einen die Streichung einer Stelle im höheren Dienst seitens des Landes, so der Forstdirektor. Des Weiteren kann Helmut Hiller, der bisherige Förster im Heiligenwald, den Dienst aus gesundheitlichen Gründen dort nicht mehr wahrnehmen. Aus vier Revieren werden künftig drei, zumal die staatlichen Waldflächen zum 1. Juli 2019 aus der Verantwortung der Kreisforstämter herausgenommen werden und eine eigene Verwaltungsstruktur bekommen, erläuterte Nissen.

Revierzuschnitte verändert

Die Forbacher Reviere bekommen einen leicht veränderten Zuschnitt. Der Heiligenwald wird in das Revier Forbach integriert, das weiterhin von Revierleiter Bernhard Ott betreut wird. Es umfasst dann eine Fläche von rund 1320 Hektar.

Das Gausbacher Revier von Förster Andreas Wacker wird auf etwa 1160 Hektar leicht vergrößert. Zum Bermersbacher Revier von Hans-Jörg Wiederrecht kommen Bereiche des Reviers Langenbrand hinzu, die Fläche beträgt dann rund 1130 Hektar.

Vielfache Wechsel habe es in den zurückliegenden Jahren in der Bezirksleitung Forbach gegeben. Durch die neue Struktur verspricht sich die Forstverwaltung mehr Kontinuität. Die Umstrukturierung soll zum 1. Januar 2018 realisiert werden. Die Bewirtschaftung der Staatswaldflächen wird bis zur Ausgliederung in eine neue Forstverwaltung, vorgesehen ist der 1. Juli 2019, von Forstdirektor Thomas Nissen koordiniert.

Das Büro von Bezirksleiter Markus Krebs bleibt im Alten Rathaus in Bad Rotenfels. Er ist künftig für die kommunalen Waldflächen von Kuppenheim bis nach Forbach verantwortlich. Bislang reichte sein Bezirk bis Weisenbach, "der Forbacher Wald ist mir nicht fremd", sagte er bei der Vorstellung im Gemeinderat. Forbach verfüge über einen leistungsfähigen Wald, der nachhaltig bewirtschaftet wird. Zur Kontinuität der forstwirtschaftlichen Arbeit wolle er beitragen.

Auch Bürgermeisterin Katrin Buhrke stellte diese Kontinuität in der Waldbewirtschaftung als wichtigen Bestandteil heraus. Sie bedankte sich bei den Forstwirten und den Förstern für deren Arbeit. "Legen wir los", so ihre Aufforderung für die Zukunft.