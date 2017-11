Loch in Weinauerstraße wird demnächst verschwinden

(uj) - Bereits im Juli 2016 berichtete das BT über ein kleines Loch im Asphalt. Es befindet sich, nein, nicht am Rand, sondern mitten in der Weinauerstraße in Hörden. "Die Ursachenforschung läuft" lautete damals die Auskunft der Stadtverwaltung.

Und jetzt, rund ein Jahr und fünf Monate später, ist dieses Loch Thema einer Gemeinderatssitzung. Ja, es existiert nach wie vor, wenn auch mit Warnbaken abgesichert und mittels Stahlplatte abgedeckt. "Kanal- und Straßenbaumaßnahme in der Weinauerstraße in Gaggenau-Hörden - Bewilligung einer außerplanmäßigen Ausgabe und Auftragsvergabe" heißt es in dem entsprechenden Tagesordnungspunkt.

Und die Angelegenheit wird nicht gerade billig. Das Gesamtauftragsvolumen (Kosten für den Straßenbau und den Kanalbau) beträgt laut Gemeinderatsdrucksache etwas mehr als 220000 Euro. Hinzu kommen Kosten für die entsprechenden Ingenieurleistungen. Unter dem Strich sind es rund 255000 Euro.

Rückblende: Im Rahmen der Eigenkontrollverordnung wurde der Zustand der Abwasseranlagen in Hörden ermittelt. Dabei wurden laut Verwaltung Schäden festgestellt, "die den Betrieb oder die Dichtigkeit der Anlagen gefährden". Laut der gesetzlichen Vorgaben müssen sie "sofort behoben" werden. Es handelt sich um einen Teilabschnitt des Mischwasserkanals in der Weinauerstraße, zwischen Flößerstraße und der Straße An der Essel gelegen. Aufgrund seines sehr schlechten Zustands sei er sanierungsbedürftig, so die Stadt. Der Betonkanal hat einen Durchmesser DN 500 mit einer Länge von 67 Metern. Aus hydraulischen Gründen müsse der Abschnitt auf DN 600 aufdimensioniert werden.

Die Kanalerneuerung müsse in offener Bauweise erfolgen. Des Weiteren sei der Straßenzustand in dem Bereich sehr schlecht. Wörtlich heißt es in der Sitzungsvorlage: "Aufgrund eines Straßeneinbruchs infolge von Kanalschäden ist eine punktuelle Stelle schon seit einem Jahr mit einer Stahlplatte gesichert." Die Asphaltdecke sei PAK-belastet (Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe), die Fahrbahnränder und Bordsteine seien an vielen Stellen abgebrochen. Die Folge: Bordsteine und Gehwege sollen wegen Unebenheiten mit erneuert werden. Aus diesen Gründen und hinsichtlich der Verkehrssicherheit solle dieser Abschnitt somit von Grund auf saniert werden.

Die Maßnahme wurde Ende September öffentlich ausgeschrieben. Von sieben Bauunternehmen waren die Unterlagen angefordert worden. Zur Submission lagen drei Angebote vor. Das wirtschaftlichste Angebot habe die Firma Reif aus Rastatt zum Angebotspreis von etwas mehr als 220000 Euro abgegeben. Als Fertigstellungstermin war den Teilnehmern spätestens 1. Mai 2018 vorgegeben worden. Zur Finanzierung ist unter anderem eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 142000 Euro erforderlich.

