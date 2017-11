Mit dem Radweg geht es jetzt voran

Gaggenau

Radweg wird vollendet Gaggenau (uj) - Nachdem der Gemeinderat am Montag Mehrkosten bewilligt hat, richtete die beauftragte Firma beim Glasersteg am Dienstag die Baustelle ein. Entlang des Eisenwerkgebäudes soll der Lückenschluss des Radwegs von der Rotherma-Brücke bis zum Glasersteg erfolgen (Foto: uj).

Baden-Baden

Polizei sucht Mountainbiker Baden-Baden (red) - Ein Mann auf einem Mountainbike hat am Freitagabend die Karlsruher Straße in Haueneberstein befahren, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Ein anderer Radfahrer musste ausweichen und stürzte. Der Mountainbiker aber fuhr einfach davon (Symbolfoto: dpa).

Rastatt

Neue Erkenntnisse nach Radunfall Rastatt (red) - Nach dem Bericht über die Kollision eines Autos mit einem Fahrradfahrer, bei dem der 76-jährige Radler am Mittwoch schwer verletzt wurde, haben sich Zeugen bei der Polizei gemeldet. Den Beamten liegen nun neue Informationen zu dem Unfall vor (Symbolfoto: red).