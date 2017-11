"Modernes Rabattmarkenheft" Gernsbach (vgk) - Die Bonuscard Murgtal war eines der Themen bei der Jahreshauptversammlung des Gewerbevereins Gernsbach am Donnerstagabend. Die Karte hielt 2001 Einzug in die Geschäftswelt von Gaggenau. Jetzt laufen Überlegungen, ob dieses bewährte Mittel der Kundenbindung nicht auch auf Gernsbach übertragen werden kann. Der gemeinsam mit der Werbegemeinschaft "Lebendiges Gaggenau" und dem Gewerbeverein auf den Weg gebrachte Murgtal-Gutschein hat sich jedenfalls als gewinnbringend erwiesen, wie zu hören war. Die Vorzüge des "modernen Rabattmarkenhefts", so Detlef Imse vom Gewerbeverein, erläuterte den zahlreich erschienenen Geschäftsinhabern Michael Meurers, Vorstandsmitglied der Werbegemeinschaft Gaggenau: "Wir wollen weitere Akzeptanzstellen im Murgtal gewinnen, auch um die Region zu stärken." Erfolgreiche Wochen und Monate liegen hinter den Gewerbeverein-Mitgliedern. Nahezu alle von dem Verein initiierten Aktionen waren von Erfolg gekrönt, das achte Unternehmerforum ebenso wie die letztjährige Nikolaus-Stiefelaktion. Über 100 Stiefel erreichten die Touristeninformation Gernsbach, um eine Füllung zu erhalten, so Sabine Katz, die Vorsitzende des Vereins. Auch die jährlich vom Gewerbeverein gestiftete und auf dem Weihnachtsmarkt verkaufte Riesen-Nikolaus-Torte fand wieder eine große Anhängerschar. Große Schwester der Gernsbacher "Guck" Im Mai wurde die große Schwester der kleineren dunkelgrünen Gernsbacher "Guck" auf den Markt gebracht. Die Aktion "Gernsbach wählt" verlief weniger befriedigend. Diejenigen, die sich an der Schaufensteraktion beteiligten, zeigten sich jedoch äußerst kreativ und positiv von der unabhängigen Jury bewertet, sagte Katz. "Markt der Möglichkeiten" und die Unterstützung der Oldtimer-Fahrzeuge-Ausstellung auf der Murginsel waren weitere Initiativen. Ebenso beteiligte sich der Gewerbeverein am Geschenk der Vereine zur Verabschiedung von Alt-Bürgermeister Dieter Knittel. Erst zwei Wochen her ist die Prämierung der Gewinner des Fotowettbewerb "Guck, ä Guck!". Bis nach Neuseeland schaffte es dieses Mal eine der Tragetaschen. Die Einnahmen und die Ausgaben wurden von Kassierer Torben Glasstetter erläutert. 91 Mitglieder gehören aktuell dem Gewerbeverein Gernsbach an. Ein neues Mitglied konnte hinzugewonnen werden. Dem gegenüber stehen drei Austritte. Um die Sicherheit in allen ihren Ausprägungen geht es in der nächsten Woche im Rahmen des Unternehmensforums im Château Prison am Donnerstag, 16. November. Am gleichen Tag startet auch die neue Nikolaus-Stiefelaktion. Alle Kinder bis sieben Jahre können dann ihre Stiefel von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr in der Touristinfo abgeben (siehe untenstehender Bericht). Adventskalender auf dem Salmenplatz Die Bratwurstgutscheine für die Bratwurstbude auf dem Salmenplatz werden ab ersten Advent in daran teilnehmenden Geschäften ausgegeben. Die Salmenplatz-Besucher können sich auf einen dort in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Murgtal aufgestellten Adventskalender freuen. Eine Überraschung planen zudem die örtlichen Bäcker und Konditoren für den Gernsbacher Weihnachtsmarkt. Nur soviel sei verraten: Es werde keine Buttercremetorte in diesem Jahr geben, wie Katz erläuterte.

Gaggenau

Hoher Zuspruch für Bonuscard Gaggenau (red) - Die Werbegemeinschaft Lebendiges Gaggenau hat sich bei der Jahreshauptversammlung über die Zahl der Inhaber der "Bonuscard Murgtal" gefreut: Sie liegt bei 11 400 (das pr-Foto zeigt die Ehrung des 10 000. Inhabers). Künftig gibt es ein Begrüßungspaket für Neubürger. » Weitersagen (red) - Die Werbegemeinschaft Lebendiges Gaggenau hat sich bei der Jahreshauptversammlung über die Zahl der Inhaber der "Bonuscard Murgtal" gefreut: Sie liegt bei 11 400 (das pr-Foto zeigt die Ehrung des 10 000. Inhabers). Künftig gibt es ein Begrüßungspaket für Neubürger. » - Mehr