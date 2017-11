Baugerüst und Holzgiebel stürzen um

Um 13.37 Uhr wurden die Feuerwehrabteilungen Sulzbach und Kernstadt in das Neubaugebiet "Im Feld" gerufen. Dort stürzte wegen des Sturms ein Dachgiebel an einem Neubau ein. Eine heftige Böe hatte das Gerüst und den im Bau befindlichen Holzgiebel samt Mauerwerk einstürzen lassen. Die Feuerwehr übernahm die Kontrolle und ließ das Gebiet um das Haus absperren. Personenschaden gab es keinen. "Das war ein ganz heftiger Sturmstoß. Man konnte zusehen wie langsam alles einbrach", berichtete eine Augenzeugin, die Angst stand ihr noch im Gesicht, informiert die Feuerwehr. Am Nachmittag mussten noch Kellerräume in der Neuen Straße ausgepumpt werden.

Im Gaggenauer Stadtgebiet kam es im Verlauf des Sonntags zu weiteren Einsätzen. Nicht mehr aktiv musste die Abteilung Freiolsheim werden. Sie war zu einem umgestürzten Baum an der Verbindungsstraße nach Völkersbach gerufen worden. Diesen hatten die ebenfalls alarmierten Kollegen aus Völkersbach bereits entfernt. Im Langäckerweg in Rotenfels brach eine etwa 20 Meter hohe Tanne in etwa fünf Metern Höhe ab und stürzte auf ein Wohnhausdach. Dieses wurde glücklicherweise nur leicht beschädigt, eine Fachfirma wird den Baum heute entfrenen.

Über elf Einsatzstellen berichtet der Gernsbacher Kommandant Volker Steimer. In Gernsbach, Staufenberg und Obertsrot waren die Floriansjünger damit beschäftigt, umgestürzte Bäume und Geröll von den Straßen zu entfernen. Die K 3700 zwischen Gernsbach und Obertsrot wird wegen umgestürzter Bäume noch gesperrt bleiben. Mit eigenen Mitteln konnten die Feuerwehr diese, auch wegen der früh einsetzenden Dunkelheit, nicht entfernen, so Steimer. In Absprache übernimmt dies der Forst. Die Abteilung Gernsbach war mit 35 Mann, Staufenberg mit 14 und Obertsrot mit 15 Mann im Einsatz.

In Weisenbach wurde die Wehr am Vormittag zu einem Unfall auf der B462 bei Neudorf gerufen. Am Sonntagnachmittag war ein umgestürzter Baum zu beseitigen, so der stellvertretende Kommandant Roland Hürst. Einen Einsatz meldete Forbachs Kommandant Christian Striebich wegen eines vollgelaufenen Kellers.