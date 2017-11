"Geschäft verhagelt"

(co) - Es herrschte ein reger Besucherandrang bei der offiziellen Eröffnung der Kindergroßtagespflegestelle "LaLiLu" in der Beethovenstraße. Hier können künftig neun Kinder ab dem Säuglingsalter betreut werden, sieben Plätze sind bereits vergeben (Foto: co). » - Mehr

(mo) - Die Messerstecherei in der Schloss-Galerie am 23. Dezember 2016 hatte jetzt ein weiteres gerichtliches Nachspiel. Die Tat hatte eine Vorgeschichte, die nun durch die Videoaufzeichnungen vor dem Amtsgericht aufgearbeitet werden konnte (Foto: dm). » - Mehr

(lsw) - Zwei bewaffnete Räuber haben am frühen Mittwochmorgen eine Tankstelle in der Karlsruher Innenstadt überfallen. Die beiden Männer hatten laut der Polizei Pistolen dabei. Sie erbeuteten mehrere Tausend Euro und flüchteten (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Bietigheim