Herbert Dieterle seit 70 Jahren aktiver Sänger

Chorleiterin Lenchen Kneisch bescheinigte bei der Jahreshauptversammlung ihren Aktiven trotz des hohen Pensums durch das ganze Jahr eine gute Zusammenarbeit und hohes Engagement. Sie mahnte jedoch deutlich an, dass der Chor auch bei kleinen Veranstaltungen auf jede einzelne Stimme angewiesen sei.

Besondere Ehrungen gab es für Elly Wunsch und Herbert Dieterle. Elly Wunsch ist seit 50 Jahren aktive Sängerin. Vorsitzende Andrea Kysely dankte ihr für die jahrzehntelange Treue: "Bis heute können und dürfen wir auf dich als treue, sichere und gute Stimme im Alt zählen und verlassen und hoffen, dass es auch in Zukunft so bleibt." Neben der Ehrung durch den Chor verlas Pfarrer Holler eine Dankurkunde des Diözesan-Cäcilienverbands und ein Schreiben von Bischof Stephan Burger.

Bereits 70 Jahre lang gehört Herbert Dieterle zu den Stützen des Kirchenchors. "70 Jahre lang Musica Sacra, 70 Jahre lang proben, Woche für Woche. Auf dem Papier ist da nur eine nüchterne Zahl, neben Familie, Schichtarbeit und früher längeren Arbeitszeiten, aufs Herzlichste sagen wir danke - bleib uns noch lange erhalten" brachte Kysely den Dank des Chors zum Ausdruck. Unvergessen ist mancher Einsatz des Tenors mit der klaren Stimme als Solist. Neben einer Urkunde des Cäcilienverbands gab es auch für Herbert Dieterle einen Gruß des Erzbischofs und einen geschnitzten Engel vom Chor.

Ständchen für die Jubilare

Den Jubilaren brachten Friedrich Weiler und Katharina Vogt Ständchen dar, der Chor übernahm mit frohen Weisen die musikalische Umrahmung der Jahreshauptversammlung.

In Abwesenheit der Schriftführerin Gertrud Wunsch verlas Eberhard Feber deren Bericht über das vergangene Jahr. Neben vielen musikalischen Anlässen und Festen im Kirchenjahr bleibt auch Zeit für die Chorgemeinschaft. An den Ausflug nach Tauberbischofsheim und den Besuch bei Pfarrer Edgar Wunsch in Boxberg erinnerte eine Multivisionsschau, die Rudi Jehnes zusammengestellt hatte. Irmgard Jehnes wurde von den Kassenprüfern eine ordnungsgemäße Kassenführung bescheinigt. Die Versammlung wählte einstimmig Luzia Siegel als Nachfolgerin von Ingrid Wagner als Vertreterin der Sopran-Stimmen in den Chorrat.

Der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats Klaus Mungenast verwies auf die bereits feststehenden Termine für die Chöre der Seelsorgeeinheit im kommenden Jahr und bat auch um musikalische Unterstützung bei der bevorstehenden Gemeindemission. In gemütlicher Runde klang die Jahreshauptversammlung aus.

Der nächste Termin für den Chor war am Wochenende der 50. Geburtstag von Pfarrer Holler. Zum Jahresende folgen die Seniorenweihnachtsfeier der Gemeinde in Forbach, die Weihnachtsgottesdienste und am Dreikönigstag das feierliche Abendlob der Kirchenchöre Forbach-Gausbach und Weisenbach mit dem Familienchor - dieses Jahr in der Weisenbacher St. Wendelinuskirche.