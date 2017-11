"Großartiger Erfolg" für Übungsfirma X-Trips

X-Trips, eine Übungsfirma der HLA, erhielt einen von nur sechs landesweit vergebenen Preisen, die das Umwelt- und das Kultusministerium bei dem Wettbewerb "Nachhaltige Schüler-, Übungs- und Juniorenfirmen" an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen ausloben.

2016 war bereits die Schülergenossenschaft "Eventure" bei der Premiere unter den sechs Preisträgern, die die zwölf Leitsätze der Wirtschaftsinitiative beherzigen. Neben 500 Euro Preisgeld spendieren die Träger den Jungunternehmern zudem einen zweitägigen Workshop in der L-Bank.

Die Urkunden überreichte in Stuttgart Staatssekretär Dr. Andre Baumann. Er lobte die Schüler aus dem Murgtal für die Neuausrichtung der Übungsfirma. "Ohne ein Umdenken werden wir sonst Ende des Jahrhunderts in unseren Breiten ein Klima wie in Süditalien haben", warnte der ehemalige Landesvorsitzende des Umweltschutzverbands NABU die Schüler eindringlich.

X-Trips betreibt ein virtuelles Touristikunternehmen, das auf dem weltweiten Übungsfirmenmarkt Reisen anbietet. Das Spektrum reicht von Städte- über Erlebnisreisen bis zu Kreuzfahrten, erläutert Hentschel in einer Pressemitteilung. HLA-Lehrer Martin Strauß, der die Übungsfirmen an der Schule unterstützt, ergänzt: "X-Trips kann bereits auf einen langjährigen Geschäftsbetrieb zurückblicken. Seit 2005 handeln die Schüler aus dem Berufskolleg mit Kreuzfahrten, Events und Fernreisen. Doch im vergangenen Jahr arbeitete das virtuelle Unternehmen an der Restrukturierung, hin zu einer nachhaltigen Übungsfirma."

Geschäftsführer Michael Schmitt und Strauß ermittelten mit einer Umfrage, wie die Ausrichtung in den Bereichen Ökologie, Ökonomie und Soziales aussehen sollte. Aufgrund der Ergebnisse setzten die Schüler in Projektarbeit neue Akzente bei ihrer wöchentlichen Arbeit in dem Großraumbüro der Schule. So wurden nachhaltige Reiseangebote in das Sortiment aufgenommen und Schulungen zum schonenden Umgang mit Ressourcen durchgeführt. Bei einer Betriebsbesichtigung wurden Beispiele aus der Realität übernommen. "Bei dem Buffet auf einer Kreuzfahrt spielt es sehr wohl eine Rolle, ob ein Apfel aufgeschnitten wird oder nicht", erklärt Adriana Baliu aus Gaggenau und ergänzt, "wird er nicht gegessen, ist er später braun und muss weggeschmissen werden - als ganzen Apfel hätte man ihn nochmals anbieten können."

Für ihre Aktivitäten im Rahmen des Projekts nahmen neben Baliu die Muggensturmerin Laura Bühler, Louisa Schlör und Marco Ulrich in Stuttgart den Preis für die nachhaltige Übungsfirma entgegen. Im Rahmen der Veranstaltung konnte das Quartett aus Schülern und Auszubildenden der HLA Gernsbach auch mit Unternehmensvertretern der baden-württembergischen WIN-Charta diskutieren. Den Abschluss des Tages bildete der Vortrag von Andreas Huber, der die Rolle des "Club of Rome" zum Thema Nachhaltigkeit darstellte.