Mehr als nur ein wilder Haufen

Bühl



Folgenreicher Reifenplatzer auf A5 Bühl (red) - Am Dienstagnachmittag ist auf der A5 am Anhänger eines Lastwagengespanns ein Reifen geplatzt. Mehrere weitere Fahrzeuge wurden in der Folge des Unfalls von umherfliegenden Teilen beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 5.000 Euro (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Am Dienstagnachmittag ist auf der A5 am Anhänger eines Lastwagengespanns ein Reifen geplatzt. Mehrere weitere Fahrzeuge wurden in der Folge des Unfalls von umherfliegenden Teilen beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 5.000 Euro (Symbolfoto: dpa). » - Mehr