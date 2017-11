"Wachrüttler" zufrieden Gernsbach (ham) - Die Bürgerinitiative Giftfreies Gernsbach (BiGG) sieht Zeichen für Optimismus bezüglich der Sanierung des verseuchten Pfleiderer-Areals. Das erste Gespräch im Rathaus bei Bürgermeister Julian Christ sei sehr erfreulich verlaufen, berichteten am Dienstagabend die führenden Köpfe der BiGG ihren Mitgliedern. Das neue Stadtoberhaupt hatte im Technischen Ausschuss das Treffen ebenfalls als sehr positiv bewertet und klargestellt mit Blick auf das heißblütig diskutierte Thema: "Die Emotionen müssen raus" (das BT berichtete). Dieter Köhler empfand die Zusammenkunft als angenehm und geprägt von "Sachlichkeit". Der Rathaus-Chef sehe die BiGG nicht als Störenfried, sondern als "Wachrüttler" und beurteile die Situation "ähnlich wie wir". Dass Christ den Gemeinderat erneut wegen einer Bürgerbefragung einbinde, "dagegen hat die Bürgerinitiative nichts. Es kommt aber dann auf die Fragestellung bei der Befragung an", betont Köhler. Die BiGG "verfolgt vorerst die eigene Initiative mit gebremstem Schaum". Die weitere Vorgehensweise hänge auch vom "Rechtsgutachten ab, das demnächst vorliegen soll". Dass dabei Stefan Alt vom Ökoinstitut in Darmstadt mitwirke, "nehmen wir positiv auf", sagt Köhler angesichts der bisherigen Erfahrungen mit dem Diplom-Geologen. Christ bat die BiGG, offene Fragen aufzulisten. Rund ein Dutzend sammelten die Mitglieder bereits am Dienstag, etwa: "Wurden Gewässerproben murgabwärts je auf Quecksilbergehalt geprüft?". Nach einer Rundmail an die fehlenden Mitglieder soll die Zahl der Fragen weiter steigen.

