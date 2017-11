Runde Sache mit der Gernsbacher Runde

Bühl



Jazztival in der Erfolgsspur Bühl (jo) - Das zehnte Jazztival ist eines der erfolgreichsten: Das Bürgerhaus an drei Abenden gut bis sehr gut gefüllt, Jazzbrunch und Tea-Time-Jazz ausverkauft, so viele Sponsoren wie noch nie. Die Firma USM bekräftigte zudem, dem Festival weiterhin die Treue zu halten (Foto: rud).