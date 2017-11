Waldbericht und Amtsverpflichtung Weisenbach (mm) - Gleich zweimal trifft sich der Weisenbacher Gemeinderat in diesem Monat noch zu Sitzungen. Mit "regulärem" Programm am Donnerstag, 23. November, und zur Amtsverpflichtung von Bürgermeister Toni Huber am Dienstag, 28. November. Die Sitzung am Donnerstag beginnt um 19 Uhr im Rathaus. Auf der Tagesordnung stehen zunächst die Bürgerfragestunde und Bekanntgaben. Ein Kernpunkt der Sitzung ist der Wirtschaftsplan für das Fortwirtschaftsjahr 2018. Auch wird die Prognose für das Jahr 2017 vorgestellt. Im Ergebnis wird ein Überschuss von 105000 Euro erwartet, dies geht aus den Sitzungsunterlagen hervor. Für 2018 wird mit einem Gewinn aus dem Gemeindewald von 95000 Euro kalkuliert. Weiterer Tagesordnungspunkt ist die Ferienbetreuung im Jahr 2018. Nach einer Besprechung mit Eltern wurde von deren Seiten angeregt, eine getrennte Ferienbetreuung von Kindergarten- und Schulkindern anzubieten. Jeweils fünf Kinder pro Altersgruppe sollten verbindlich angemeldet werden. Eine Befragung ist zwischenzeitlich erfolgt. Die geforderte Mindestzahl wird laut Unterlagen nicht erreicht, eine Ferienbetreuung könne daher im kommenden Jahr nicht angeboten werden. Baugesuche und Anfragen ergänzen die Tagesordnung. Die Amtseinführung von Toni Huber in seine vierte Periode als Bürgermeister ist am Dienstag, 28. November, im Rahmen einer weiteren öffentlichen Gemeinderatssitzung, Beginn ist um 19 Uhr in der Festhalle. CDU-Gemeinderat Gottfried Lang wird die Verpflichtung vornehmen. Toni Huber konnte bei der Wahl am 24. September 97,4 Prozent der abgegebenen Wählerstimmen auf sich vereinen. 1449 Weisenbacher und Auer hatten ihm das Vertrauen ausgesprochen. Nach der Amtseinführung ist ein Stehempfang.

