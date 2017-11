Bund und Land versäumen Impulse für Wohnungsbau

Köln

Weltmeister Schäfer gestorben Köln (red) - Tiefe Trauer in ganz Fußball-Deutschland: Hans Schäfer, einer der Helden der Weltmeister von 1954 und größte Ikone des Bundesligisten 1. FC Köln, ist am Dienstagmorgen im Alter von 90 Jahren gestorben. Schäfer galt seinerzeit als bester Linksaußen der Welt (Foto: dpa).

Bühl

"BT öffnet Türen" beim Bestatter Bühl (jo) - Der November ist ein Trauermonat. Das ganze Jahr über mit der Trauer zu tun haben Bestatter. Auch in diesem Bereich will das BT mit seinen Lesern hinter die Kulissen blicken. Dazu findet eine Führung "BT öffnet Türen" im Bühler Unternehmen Mechler statt (Foto: jo).