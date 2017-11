Ab April voll belegt

Gaggenau - Fast dreieinhalb Jahre nach Eröffnung werden ab April alle Räume in der neuen Volksbank-Hauptfiliale in Gaggenau belegt sein: Kinder- und Jugendärztin Dr. Sonja Krämer wird ihre Praxis verlagern. Sie praktiziert derzeit am Marktplatz.

Die Hauptfiliale unmittelbar neben dem Murgtal-Center gilt seit Eröffnung im Dezember 2014 als einer der Meilensteine bei der Sanierung der Nördlichen Innenstadt. Auf rund 1440 Quadratmetern Grundfläche und für rund zehn Millionen Euro reine Baukosten entstanden vier Vollgeschosse plus Penthouse-Etage und Tiefgarage. Neben der Hauptfiliale sind es 17 Wohnungen sowie zwei Gewerbeeinheiten. Während im Erdgeschoss von Anfang an die Murgtal-Redaktion und die Geschäftsstelle des Badischen Tagblatts untergebracht sind, hatte die Volksbank-Baden-Baden/Rastatt für die rund 200 Quadratmeter im ersten Obergeschoss bislang keinen Wunschkandidaten gefunden. Interessenten habe es durchaus gegeben, berichtet man in Branchenkreisen.

Eine Kinderarztpraxis kann als "Frequenzbringer" für die umliegende Geschäftswelt gesehen werden. Nicht zuletzt für das Murgtal-Center könnte sich der Umzug der Kinderarztpraxis positiv auswirken.

Eigentlich wollte Sonja Krämer bereits am 8. Januar in den neuen Räumen praktizieren. Doch die umfangreichen Arbeiten, um den Anforderungen einer Kinderarztpraxis gerecht zu werden, dauern länger: Einbau von Wänden, Installationen, Bodenverlegen. Vor Ostern werde die Praxis für den Umzug eine Woche lang geschlossen haben, ehe es dann nach Ostern im Volksbank-Gebäude weitergeht. "Wir werden nun doppelt so viele Quadratmeter zur Verfügung haben", freut sich die Ärztin über mehr Raum für Kinder, Eltern und auch für Mitarbeiter. Zwei hauptamtliche Mediziner, zwei Vollzeitkräfte und Aushilfskräfte bilden derzeit das Personaltableau.

Auch in der nördlichen Hauptstraße wird sich die Zahl der Leerstände verringern. Noch vor Weihnachten wollen Daniel und Angela Lang direkt gegenüber dem Volksbankgebäude ihr Ladengeschäft eröffnen - mit Schwerpunkt Sport, Gesundheit/Fitness sowie Sport- und Freizeitwaffen. Unübersehbar laufen derzeit die Umbauarbeiten. Nach zehn Jahren verlagert Daniel Lang sein Geschäft "Waffenfuzzi" in der Ebersteinstraße an der Badener Brücke in Ottenau.