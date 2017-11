Acht Verdächtige ermittelt

Forbach, Weisenbach



Mutmaßliche Farbschmierer ermittelt Forbach, Weisenbach (red) - Nach zahlreichen Farbschmierereien und Sachbeschädigungen an öffentlichen Einrichtungen und Gebäuden in Forbach und Weisenbach, hat die Polizei in Gernsbach acht tatverdächtige Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren ermittelt (Foto: Polizei. » Weitersagen (red) - Nach zahlreichen Farbschmierereien und Sachbeschädigungen an öffentlichen Einrichtungen und Gebäuden in Forbach und Weisenbach, hat die Polizei in Gernsbach acht tatverdächtige Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren ermittelt (Foto: Polizei. » - Mehr