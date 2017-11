Wichtige Stütze in der Prävention

Offenburg



Polizeipräsident im Interview Offenburg (ab) - Die Zahl der Einbrüche in Mittelbaden ist in diesem Jahr deutlich rückläufig. Dies sagte der Präsident des Polizeipräsidiums Offenburg, Reinhard Renter, im BT-Interview. Renter, rund ein Jahr lang Vizepräsident, war jüngst zum Leiter der Behörde ernannt worden (Foto: ab). » Weitersagen (ab) - Die Zahl der Einbrüche in Mittelbaden ist in diesem Jahr deutlich rückläufig. Dies sagte der Präsident des Polizeipräsidiums Offenburg, Reinhard Renter, im BT-Interview. Renter, rund ein Jahr lang Vizepräsident, war jüngst zum Leiter der Behörde ernannt worden (Foto: ab). » - Mehr