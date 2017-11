DRK sucht Spender: "Defis für Gaggenau"

Baden-Baden

Gütesiegel für Bürgerstiftung Baden-Baden (up) - Die Bürgerstiftung Baden-Baden hat zum sechsten Mal das Gütesiegel des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen erhalten. Der Vorstandsvorsitzende Andreas Büchler nahm im Rathaus die Urkunde aus den Händen von OB Margret Mergen entgegen (Foto: Philipp).

Steinmauern

Welle der Hilfsbereitschaft Steinmauern (ar) - 1 255 Menschen sind am Sonntag in die Turn- und Festhalle Steinmauern gekommen, um dem 22-jährigen Nico zu helfen, der an Blutkrebs erkrankt ist. Sie alle haben sich als potenzielle Stammzellenspender bei der DKMS registrieren lassen (Foto: ar).