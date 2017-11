Kleinste Denkstrategen sind noch ungeduldig

Missbrauchsvorwürfe gegen Schwimmlehrer Baden-Baden (red) - Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden ermittelt gegen einen 33 Jahre alten Schwimmlehrer wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in zahlreichen Fällen. Der Mann sitzt seit Ende September in U-Haft (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden ermittelt gegen einen 33 Jahre alten Schwimmlehrer wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in zahlreichen Fällen. Der Mann sitzt seit Ende September in U-Haft (Symbolfoto: dpa). » - Mehr