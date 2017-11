Wetter sorgt für beherrschbaren Käferdruck

(rap) - Fußball-Verbandsligist SV 08 Kuppenheim strebt zum Hinrundenende gegen den Tabellenachten FC Auggen einen Sieg an, um die Abstiegsplätze zu verlassen. Für die Partie am Samstag kehrt Lucas Grünbacher zurück in den Kuppenheimer Kader (Foto: toto). » - Mehr