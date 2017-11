"Ein Päckchen Glück"

(red) - In vielen Klassenzimmern der Realschule ist in den vergangenen Tagen bereits weihnachtliche Stimmung eingekehrt: Es stapeln sich haufenweise Weihnachtspakete auf den Tischen und in den Schränken. Diese sind jedoch nicht für die Schüler oder Lehrer, sondern für einen sozialen Zweck. Neun Klassen haben fleißig Geschenke verpackt und sich an der Aktion "Weihnachtspäckchen für Kinder in Not" beteiligt, wie die Realschule informiert.

Bereits in der 5. Klasse hat Tamira Spangehl ihre Mitschüler und ihren Klassenlehrer auf die Aktion "Weihnachtspäckchen für Kinder in Not" der Stiftung Kinderzukunft aufmerksam gemacht. Seit einigen Jahren ruft die Organisation dazu auf, Weihnachtsgeschenke für bedürftige Kinder zu packen. Während die Realschüler schon mehrere Wünsche auf ihrem Wunschzettel gesammelt haben, erhalten Kinder in ärmeren Ländern und Flüchtlingskinder oft kein einziges Geschenk zu Weihnachten. Das macht die Aktion der Stiftung umso bedeutsamer. Die Geschenke werden mit mehreren Transporten nach Rumänien, Bosnien und Herzegowina sowie in die Ukraine gebracht, um dort an Waisen- und Straßenkinder, kranke Kinder sowie Kinder armer Familien in Heimen, Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern und in Elendsvierteln verteilt zu werden. In diesem Jahr haben nicht nur die Schüler der Klasse 7b, die Tamira Spangehl mittlerweile besucht, Geschenke verpackt, sondern auch alle anderen Fünft-, Sechst- und Siebtklässler. Sogar eine 8. Klasse hat sich beteiligt.

Die Weihnachtspäckchen enthalten Schul- und Bastelsachen, Spielzeug, Süßigkeiten, Accessoires, Hygieneartikel oder neue Kinderkleidung. Die Klasse 7b, die nun schon das dritte Jahr mitmacht, ist sich einig: "Wir haben so viel, davon müssen wir auch etwas weitergeben."