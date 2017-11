Wo die Süßen Rüben nicht vergessen sind

Abensberg



Weißbier-Brauerei wird Kunstwerk Abensberg (is) - Vor 2010 war Abensberg wohl nur Bierliebhabern bekannt. Als der Diplomingenieur für Brauwesen Leonhard Salleck jedoch merkte, auf welch großes Interesse die Führungen durch die "Bierwelt" stießen, ließ ihn die Idee nicht los, die Brauerei "Kuchlbauer" in ein Kunstwerk zu verwandeln (Foto: pr). » Weitersagen (is) - Vor 2010 war Abensberg wohl nur Bierliebhabern bekannt. Als der Diplomingenieur für Brauwesen Leonhard Salleck jedoch merkte, auf welch großes Interesse die Führungen durch die "Bierwelt" stießen, ließ ihn die Idee nicht los, die Brauerei "Kuchlbauer" in ein Kunstwerk zu verwandeln (Foto: pr). » - Mehr