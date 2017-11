Die Seele baumeln lassen

Bühl



Sozialstation in neuem Domizil Bühl (red) - Die Sozialstation St. Elisabeth Bühl hat ihr neues Domizil im Steinfeldweg bezogen. Pfarrer Wolf-Dieter Geißler spendeten den Segen (Foto: mig). 350 Quadratmetern stehen nun zur Verfügung. Am alten Standort verbleiben die Bereiche "Essen auf Rädern" und Betreutes Wohnen.