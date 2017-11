Eidechsen sorgen für Verzögerung Gaggenau (hap) - Etwas später als ursprünglich geplant, konnte am Samstag der erste Spatenstich für den neuen Rasenplatz des FV Bad Rotenfels im Mönchhof-Stadion stattfinden. Quer zum derzeitigen Rasenplatz, in Richtung Schloss, wird zunächst ein neues Rasenspielfeld gebaut. Danach kommt der Neuaufbau des alten Platzes an die Reihe, da weitere dringend erforderliche Reparaturen dort keinen wirtschaftlichen Sinn mehr machen. Nachdem bereits alle Weichen für einen Baubeginn ab dem Frühjahr gestellt waren, machten der Hochwasser-, Arten- und Landschaftsschutz dem agilen Verein einen Strich durch die Rechnung. Für die Umsiedlungsmaßnahmen einer Zauneidechsenpopulation mussten zunächst mit viel Eigenleistung 250 Tonnen Sand, Schroppen und Schotter für acht neue Refugien für die Tiere bewegt werden. Dafür wurden zudem rund 20000 Euro Mehrkosten erforderlich. Für die Baumaßnahme werden rund 570000 Euro durch den FV investiert. Da der Verein trotz Um- und teilweise Neubau des Clubhauses bereits nach zehn Jahren schuldenfrei ist, gewährt die Sparkasse Baden-Baden Gaggenau wiederum ein Darlehen. Daneben findet eine Bausteinaktion statt, die bereits erfolgreich angelaufen ist. Der Badische Sportbund steuert einen Zuschuss von rund 170000 Euro bei. Die Anwesenheit von Oberbürgermeister Christof Florus und Bürgermeister Michel Pfeiffer deklarierte Drützler als Zeichen der Wertschätzung der Vereinsarbeit durch die Stadtverwaltung. Florus bestätigte diese Einschätzung und erwähnte besonders die Jugendarbeit des Fußballvereins, zu der auch die Integration von Flüchtlingen gehöre sowie den generellen Einsatz im Hinblick auf das Bewegungsangebot. Je nach Wetterentwicklung werden die Baumaßnahmen demnächst beginnen. Die Fertigstellung des neuen Platzes ist zum Saisonbeginn 2018 geplant. Die anschließende Sanierung des alten Platzes soll bis 2019 erfolgt sein.

