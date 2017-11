Nachwuchs aus dem Murgtal setzt Gegner matt

Landesligist SK Gernsbach räumte die Titel der beiden Hauptklassen U18 und U16 ab. Tim Lachenicht gab sich bei den Ältesten keine Blöße und gewann alle fünf Begegnungen. Kevin Hatzenbühler (OSG Baden-Baden) und Kadir Mestan (SC Ottenhöfen-Seebach) folgten mit gehörigem Abstand von jeweils einem Punkt. Deutlich knapper ging es in der U16 zu. Dort schien Marlon Meier nach einer Niederlage bereits geschlagen - doch mit vier Siegen kämpfte sich der Gernsbacher wieder an die Spitze heran und profitierte von der Remisfreude von Hannes Metzinger (SK Ottenau) und Daniel Held (Rochade Kuppenheim). Die beiden blieben zwar ungeschlagen, zeigten sich mit zwei Unentschieden jedoch zu friedlich gestimmt. So überholte sie Meier noch auf der Zielgeraden, weil er das beste "Torverhältnis" aufwies: Seine Gegner sammelten die meisten Punkte, weshalb er die beste Zweitwertung hatte.

Darauf waren die Sieger der U14 nicht angewiesen: Daniel Schmitt trat fünfmal erfolgreich an - dem Ottenauer blieb jedoch ein Duell mit Favoritin Katharina Schneider (Sasbach) erspart, die wegen einer anderen Verpflichtung Schmitt kampflos unterlag. Dank ihrer vier Erfolge landete sie dennoch auf Rang zwei vor Victor Schulz (OSG Baden-Baden/ 3,5). Schneiders kleine Schwester Anna pflügte nicht weniger überzeugend durchs 15-köpfige Feld der U12: Mit 13 Siegen lag die Sasbacherin vor Mery Nanthivarman und Alexander Margolin (beide OSG Baden-Baden/je 11).

Ihr gleich tat es der Vimbucher Henrik Puchas in der U10. Allerdings hatte der Favorit mit Dominik Schmitt (12) einen hartnäckigen Verfolger, der nur das direkte Duell verlor. Doch Puchas erlaubte sich keinen Ausrutscher. Bronze sicherte sich überdies sein Vimbucher Vereinskamerad Marlon Dammasch (8,5). Den größten Vorsprung verzeichnete Rouven Wieser: Der siebenjährige Kuppenheimer stand bereits nach elf der 14 Runden in der U8 als Meister fest! Dennoch ließ Wieser nicht eher locker, bis er alle 14 Partien für sich entschieden hatte. Vizemeister wurde der Ötigheimer Raphael Kölmel hauchdünn vor Tobias Puchas (SV Vimbuch/je 10).

Ausrichter SF Hörden durfte sich immerhin über die Titel der Mädchen in der U10 und U8 freuen: Nieke Leonardi (5) und Ella Abboud (1,5) schlugen sich im Feld der Jungs wacker. "Wir sind sehr zufrieden. Die Turniere verliefen sehr harmonisch. Mit 82 Kindern verzeichneten wir eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr in Ötigheim", zeigte sich Hördens Vorsitzender Norbert Frühe auch bezüglich der Quantität der mittelbadischen Jugendmeisterschaften angetan. Dank zahlreicher Sponsoren erhielt auch jeder Teilnehmer Preise.