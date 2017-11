Ein Ziel: Mitbestimmung bei der eigenen Arbeitszeit

Im Steinbeis-Haus in Ottenau richteten die Delegierten auch den Blick auf die Mitgliederentwicklung im Geschäftsstellenbereich. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist ein Anstieg zu verzeichnen auf 23400 Mitglieder. Bei der wichtigen Kennziffer der betriebsangehörigen Mitglieder will die IG Metall zulegen. Hier liegt man mit rund 14800 leicht über dem Vorjahreswert von 14600.

Lob gab es von Martin Gürtler von der Bezirksleitung in Stuttgart für das "gut strukturierte Vorgehen" der Verwaltungsstelle in den vergangenen Jahren - nicht zuletzt beim erfolgreichen Bestreben, die Belegschaften relevanter Betriebe in die IG Metall zu integrieren. Hier hat man vor Ort insbesondere die Unternehmen Pister, Schmitt, Rauch und Grammer im Blick. Bei den Auszubildenden liegt der Organisationsgrad derzeit bei 67 Prozent. Man sieht sich auf einem guten Weg, wie jedes Jahr 80 Prozent aller neuen Auszubildenden und dual Studierenden für die IG Metall gewinnen zu können.

Claudia Peter umriss die allgemeine wirtschaftliche Situation: Die Tarifentwicklung habe sich zwar von der Arbeitsproduktivität abgekoppelt. Dies sei aber kein Problem, schließlich floriere die Wirtschaft seit 2010. Es sei derzeit "nicht mal in abgeschwächter Form mit einer Krise zu rechnen", so Peter. Die IGM berichtet von einer derzeitigen Auslastung der Betriebe deutlich über 85 Prozent bei gleichzeitigem Anstieg der Beschäftigung.

Die Rendite sei "seit einigen Jahren sehr in Ordnung"; der Anteil von Betrieben, denen es schlecht gehe, sei sehr gering, sagte Peter im Pressegespräch. Bei einer mittelfristigen Produktivitätsentwicklung von einem bis 1,5 Prozent und einer Zielinflationsrate der EZB von zwei Prozent sei die Forderung von sechs Prozent eine realistische Verhandlungsgrundlage. Gleichwohl sei die IG Metall "keine Entgeltmaschinerie", sondern es stünden immer wieder qualitative Forderungen im Raum.

Bislang, so die IGM, orientiere sich die Arbeitszeit an den Bedürfnissen der Arbeitgeber, zum Beispiel bei Sonderschichten oder Kurzarbeit. Da bleibe die "Zeitsouveränität" der Beschäftigten auf der Strecke. Doch Befragungen zeigten, dass von diesen mehr Einflussnahme auf persönliche Arbeitszeit gewünscht werde.

Messlatte sei nach wie vor die 35-Stunden-Woche. Es gebe kein massives Bedürfnis nach genereller Wochenarbeitszeitverkürzung, betonte Peter. Doch fühlten sich viele Beschäftigte unter starkem Zeit- und Leistungsdruck. Und es bestehe ein Bedürfnis nach besserer Vereinbarkeit von Arbeit und Leben und nach Reduzierung der Arbeitszeit bei älteren Schichtbeschäftigten.

"Arbeitszeit ist für uns und auch die Arbeitgeber immer ein hochemotionales Thema", gab Claudia Peter im BT-Gespräch zu bedenken. Während die Arbeitgeber "kollektive und individuelle Verlängerung der Arbeitszeit und damit mehr Flexibilität wollen", habe die IGM ein anderes Ziel: gesicherte Ansprüche für eigene Arbeitszeitgestaltung

Dies könne attraktiv sein für Schichtarbeiter, Eltern oder Menschen, die pflegebedürftige Angehörige haben. Unterm Strich geht es darum: Wenn man mehr Freizeit braucht, zum Beispiel aus familiären Gründen, dann soll nicht der komplette Zeitgewinn vom Entgelt abgezogen werden.

Die nächste Verhandlungsrunde ist am 14. Dezember. Die Friedenspflicht dauert bis Ende des Jahres. Peter: "Wir brauchen nicht von vorneherein die Warnstreik-Rituale, aber wenn es nicht anders geht, dann werden wir darauf zurückgreifen" - dies könnte ab dem 8. Januar der Fall sein. Bei Warnstreiks kann es zusätzliche Eskalationsstufe geben: 24-Stunden-Warnstreik bundesweit, nach ersten zwei Warnstreikwellen und vor Urabstimmung und Streik.

Im Prinzip könnten sich die Betriebe angesichts der sehr guten Auslastung Ausfalltage durch Warnstreiks nicht leisten, so Peter. Gleichwohl werde auch die IG Metall kompromissbereit sein. Der Pforzheimer Kompromiss 2004 mit Otmar Zwiebelhofer sei in sehr guter Erinnerung, so Claudia Peter.