Multi-Runde "City-Cache" BadHerrenalb/Murgtal (red) - Seit rund vier Jahren können sich Geocacher in Bad Herrenalb und Umgebung auf die Suche nach den sogenannten Caches begeben. Das beliebte Hobby gleicht einer digitalen Schnitzeljagd, bei der die versteckten Schätze mit Hilfe eines GPS-Gerätes gefunden werden können, informiert die Touristik Bad Herrenalb. (red) - Seit rund vier Jahren können sich Geocacher in Bad Herrenalb und Umgebung auf die Suche nach den sogenannten Caches begeben. Das beliebte Hobby gleicht einer digitalen Schnitzeljagd, bei der die versteckten Schätze mit Hilfe eines GPS-Gerätes gefunden werden können, informiert die Touristik Bad Herrenalb. Seit kurzem bietet Bad Herrenalb mit der Multi-Runde "City-Cache" eine weitere Tour an. Bei diesem Multi handelt es sich um eine kleine Rätselrunde, die sich vor allem an Einsteiger und Ratefüchse richtet, die das Schwarzwaldstädtchen Bad Herrenalb einmal aus einer anderen Perspektive kennenlernen möchten. Neben weiteren drei Multis, bei denen einiges an Kombinationsgabe und Geschicklichkeit abverlangt werde, sei auch für den Wanderfreund, der gleich 20 oder 30 Tradi-Geocaches einsammeln möchte, etwas dabei. Und auch für die Wintersaison bietet der 4-Seasons-Trail jede Menge Cachingspaß, verspricht die Touristik Bad Herrenalb: Auf dieser, eigens für die kalte Jahreszeit angelegten Rundtour, lassen sich der winterliche Schwarzwald und seine Geheimnisse auch bei Eis und Schnee entdecken. Alle Infos zu den Geocaching-Touren in Bad Herrenalb können im neuen Geocaching-Flyer nachgelesen werden. Dieser ist in der Touristik Bad Herrenalb und auf der Webseite zum Download erhältlich und hält neben allgemeinen Infos und Begriffserklärungen auch Tipps zu jeder Tour sowie eine kleine Übersichtskarte bereit. GPS-Geräte in verschiedenen Größen können bei der Touristik Bad Herrenalb für acht Euro pro Tag ausgeliehen werden. Fleißige Geocacher können zudem eine begehrte Sammler-Geocoin nach erfolgreich absolvierter Tradi-Runde in der Touristik Bad Herrenalb erwerben. Infos: (07083)500555, E-Mail: info@badherrenalb.de. www. badherrenalb.de

