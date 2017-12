Ein Weihnachtsmarkt wie aus dem Bilderbuch

Loffenau



Weihnachtsmarkt in Loffenau Loffenau (red) - Die Gemeinde Loffenau lädt am Wochenende zum Weihnachtsmarkt ein. Die Besucher können sich am 2. und 3. Dezember wieder auf eine große Auswahl an kunsthandwerklich hergestellten weihnachtlichen Accessoires freuen (Archivfoto: vgk).