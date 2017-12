Der Gutachter wird zum Planer

Freiburg

Gutachter sieht Wiederholungsgefahr Freiburg (lsw) - Im Prozess um den Sexualmord an einer 27 Jahre alten Joggerin in Endingen bei Freiburg hat sich der psychiatrische Gutachter für eine Sicherungsverwahrung ausgesprochen. Es könne von dem Angeklagten jederzeit und ohne äußere Anzeichen Gewalt ausgehen (Foto: dpa).

Forbach

Feuerwehr und Leichenhallen Forbach (mm) - Bekannte Themen stehen erneut auf der Tagesordnung des Forbacher Gemeinderats. Das Gremium beschäftigt sich am Dienstag, 5. Dezember, ab 19 Uhr im Rathaus erneut mit der Feuerwehr und mit den insgesamt vier Leichenhallen auf den Friedhöfen (Foto: mhr / av).

Rastatt

Heldenfigur hebt ab Rastatt (dm) - Die Statue am Eingang zum Ehrenhof des Rastatter Schlosses, die im Juli beim Abbau des viertägigen Open-Air-Spektakels von einem Lkw angefahren und ramponiert worden war, wird nun repariert. Dafür musste die Heldenfigur per Kran vom Sockel geholt werden (Foto: dm).