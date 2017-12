Der Nachbarsjunge erreicht früh gestecktes Ziel

Baden-Baden

Katharinenmarkt in Steinbach Baden-Baden (cri) - Das Steinbacher Städtl und die angrenzende Grabenstraße haben sich gestern wie jedes Jahr beim Katharinenmarkt zu einem quirligen Zentrum entwickelt. Die Besucher hatten eine bunte Auswahl angesichts der fast 90 Stände (Foto: Hoffmann). » Weitersagen (cri) - Das Steinbacher Städtl und die angrenzende Grabenstraße haben sich gestern wie jedes Jahr beim Katharinenmarkt zu einem quirligen Zentrum entwickelt. Die Besucher hatten eine bunte Auswahl angesichts der fast 90 Stände (Foto: Hoffmann). » - Mehr