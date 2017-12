Verantwortung für Vertrieb und Projektmanagement

"Wenn man als Unternehmen erfolgreich bleiben möchte, muss man zum richtigen Zeitpunkt die nötigen Veränderungen einleiten. In einem Umfeld, dessen Aufgabenstellungen immer komplexer und vielschichtiger werden, war es für Casimir Kast an der Zeit, die Verantwortung für die Geschicke des Unternehmens wieder auf mehrere Schultern zu verteilen." Vor diesem Hintergrund habe Thomas Schuh als zweiter Geschäftsführer die Bereiche Vertrieb und Projektmanagement übernommen und wird mit Christian Oetker-Kast gemeinsam die strategische Planung für die Zukunft des Unternehmens gestalten.

"Ich freue mich außerordentlich, dass ich mit Thomas Schuh einen ausgewiesenen Fachmann aus der Branche an meine Seite bekommen habe", sagt der geschäftsführende Gesellschafter Christian Oetker-Kast zur neuen Aufstellung in der Unternehmensleitung. Schuh ist sozusagen beruflich mit der Verpackung aufgewachsen.

Seit 1995 ist er aktiver Teil dieser Branche, zu seinen letzten Stationen gehörten Geschäftsführungsposten innerhalb der Mayr-Melnhof Gruppe in Deutschland und Österreich und bei der Huber Packaging Group. An Casimir Kast haben ihn neben der außergewöhnlichen Geschichte des Unternehmens vor allem die unternehmerische Einstellung zu Investitionen und die klare Fokussierung auf eine erfolgreiche Entwicklung gereizt, die in den vergangenen zwei Jahren erneut unter Beweis gestellt worden sei.

"Ziele gemeinsam erreichen ist der Ansporn, der mich leitet, sowohl in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den Kunden als auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern", beschreibt Thomas Schuh den eigenen Antrieb, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen. Dabei wird er seinen Fokus ab Januar 2018 neben Casimir Kast auch auf das Tochterunternehmen Kraft Display GmbH in Spaichingen legen, nachdem der momentane Geschäftsführer das Unternehmen zum Ende 2017 auf eigenen Wunsch verlassen wird.

In der neuen Unternehmensleitung verantwortet Christian Oetker-Kast als geschäftsführender Gesellschafter nach wie vor die Bereiche Unternehmensentwicklung, Produktion, Finanzen, Personal, Marketing, Einkauf, Technik und IT, informiert die Firma Casimir Kast in ihrem Pressetext abschließend.