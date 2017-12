Schloss Rotenfels hat eine neue "Schlossherrin"

Von Thomas Senger Gaggenau - Die Landesakademie Schloss Rotenfels hat eine neue Leiterin - wenn auch vorerst kommissarisch. Katharina Beckmann (48) ist sein Anfang November Nachfolgerin von Ingrid Merkel. Dies hat Beckmann gestern auf BT-Anfrage bestätigt. Das für die Landesakademie zuständige Kultusministerium plane eine Strukturveränderung im Fortbildungsbereich, erläuterte Beckmann. Deshalb sei die Leitungsposition der Landesakademie vorerst kommissarisch besetzt. Im Rahmen der Strukturveränderung würden sich innerhalb des Ministeriums auch Zuständigkeiten ändern. So sei die Gründung eines Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung vorgesehen. Dort könnte die Landesakademie angegliedert werden. Das Kultusministerium betonte gestern in diesem Zusammenhang auf Nachfrage: "Die Landesakademie steht dabei in keinster Weise zur Disposition." Katharina Beckmann war bislang Referentin im Regierungspräsidium Karlsruhe für Bildende Kunst. Von dort aus hatte sie sich um die Leitung von Schloss Rotenfels beworben, "weil es für jemanden wie mich eine ganz besondere Gelegenheit ist, ein Haus zu leiten, das nur der Kunst und dem Theater gewidmet ist." Beckmann stammt aus Karlsruhe. Nach dem Studium von Bildender Kunst für das Lehramt und Germanistik war sie zwölf Jahre Lehrerin an einem Gymnasium. Berufsbegleitend hat sie einen Master-Studiengang in Schulmanagement absolviert. Die bisherige Leiterin der Landesakademie, Ingrid Merkel, war zum 1. August mit 65 Jahren in den Ruhestand gegangen. Sie hatte die Einrichtung im Kurpark Bad Rotenfels 17 Jahre lang geleitet.

