Keine gefährlichen Überbleibsel aus Kriegszeiten

Muggensturm



Hängepartie beendet Muggensturm (ser) - Die Hängepartie um den Umbau und die Sanierung der Wolf-Eberstein-Halle (Foto: av) in Muggensturm ist beendet: Der Gemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung dafür, die Brandschutzbedingungen nach den neusten Anforderungen durchführen zu lassen.