Erzieherinnen stellen sich Auf gabe: Hier wird Integration gelebt

Anlass dafür, dass sich alle Erzieherinnen und eine Integrationskraft am 16. Oktober bei einem dreistündigen Workshop zum Thema "Diabetes in der KiTa" schulen ließen, war die Aufnahme eines vierjährigen Jungen mit Diabetes. Die Eltern sowie der kleine Junge waren bei dem Workshop dabei. "Es ist ganz wichtig, dass die Schulung individuell auf das betroffene Kind abgestimmt ist", betont Elke Brückel. Kinder mit Diabetes seien ganz normale Kinder, sie bedürften aber besonderer Unterstützung, da sie das täglich erforderliche Selbstmanagement, das Diabetiker leisten müssen, noch nicht selbst beherrschen. Es sei lobenswert, dass sich die Erzieherinnen bereitwillig dieser Aufgabe gestellt haben, so Brückel.

In dem Workshop ging es primär darum, was Diabetes ist, welche Typen es gibt, wie er therapiert wird und welche Unterstützung von Erzieherinnen geleistet werden sollte. Erfreut über den Einsatz der Erzieherinnen zeigte sich auch Ortsvorsteher Artur Haitz.

"Leider rufen immer wieder verzweifelte Eltern in unserer Landesgeschäftsstelle an und beklagen, dass sie im Umkreis von 50 Kilometer keinen Kindergartenplatz für ihr an Diabetes erkranktes Kind bekommen", erläutert Brückel. Auch gebe es immer wieder Schwierigkeiten in einigen Grundschulen, die entsprechende Unterstützung für Kinder mit Diabetes zu bekommen. Lehrer und Erzieher fühlten sich oft überfordert mit dieser Aufgabe und hätten Angst vor rechtlichen Konsequenzen, wenn sie etwas falsch machen.

"Diese Ängste können wir denentsprechenden Lehrkräften und Erzieherinnen mit unserem Projekt nehmen und ihnen Sicherheit im Umgang mit betroffenen Kindern geben", so Elke Brückel. In der heutigen Zeit gebe es moderne Technologien, die das Selbstmanagement auf jeden Fall erleichtern und die Unterstützung der Kinder mit Diabetes leistbarer machen.

"Wir wollen mit unserem Projekt erreichen, dass Kinder mit Diabetes wohnortnah die KiTa oder Schule besuchen können, in die auch die Nachbarskinder gehen", bekräftigt Brückel.

Das Projekt laufe landesweit, entsprechend ausgebildete Kräfte kämen auf Anforderung direkt in Kindergärten, Kindertagesstätten oder Schulen.

Infos zum Projekt DIAschilisch gibt es im Internet unter: http://www.diabetiker-bw.de/diaschulisch oder unter (0721) 68078640.