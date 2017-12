Turmbläser bleiben ein Besuchermagnet

Gernsbach (vgk) - Üppiges Tannengrün, bunte Weihnachtskugeln, goldener Flitter, Lichtergirlanden, Weihnachtslieder und der Duft von Gebratenem: In ein vorweihnachtliches Lichtermeer getaucht präsentierte sich von Freitag- bis Sonntagabend die Gernsbacher Altstadt. Der traditionelle Weihnachtsmarkt war auch in diesem Jahr wieder Anlaufpunkt für viele Besucher, die die ganz besondere anheimelnde Atmosphäre, die der Markt inmitten des historischen Ambientes ausstrahlt, lieben. Schon zur Eröffnung durch Bürgermeister Julian Christ strömten am Freitagabend zahllose Besucher in die Altstadt und auf den Marktplatz - auch, um einem ersten musikalischen Höhepunkt mit "Salt o vocale" zu lauschen. Ein Chor, der es versteht, mit Gesang die richtige Weihnachtsatmosphäre zwischen alte Mauern zu zaubern. Im Anschluss daran sorgte wiederum das Duo "Top Too" aus Freudenstadt mit Pop, Rock und internationalen Weihnachtsliedern für Stimmung rund um den Marktbrunnen. Ebenso zum festen Repertoire gehören die Alphornbläser und die Stadtkapelle, genauso wie das Klarinetten- und Saxophon-Ensemble der Musikschule Murgtal. Die Gäste durften sich ferner über das musikalische Weihnachtsprogramm der Karlsruher Singer-Songwriterin Anica freuen. Als Besuchermagnet entpuppten sich wieder die Turmbläser. Von einem festlich beleuchteten Balkon aus ließen sie weihnachtliche Weisen über ein andächtig lauschendes Publikum wehen. Viele der Standbetreiber sind schon seit Jahren mit von der Partie. Wenngleich, wie eine Einzelhändlerin gesteht, der Weihnachtsmarkt für sie ein liebgewordenes Hobby bedeute. Auch der Pfadfinderstamm Wolff von Eberstein engagiert sich seit Jahren. Die kleinen Besucher des weihnachtlichen Spektakels lieben es, das von den Pfadfindern angebotene Stockbrot über dem offenen Feuer zu rösten. Nur selten zeigte sich die Feuerstelle während der Markttage verwaist. Auf dem Kornhausplatz befindet sich mit der lebenden Krippe, mit ihren Eseln und Ziegen, noch eine weitere Attraktion. Zudem ist sie auch Plattform für die von den Pfadfindern in Szene gesetzte Weihnachtsgeschichte. Dieses Mal erzählten sie von den Nadelbäumen, die nicht zu Weihnachten gefällt werden wollten und sich deshalb mit Hilfe des Mondes aufmachten, um auf einer Wiese wieder Wurzeln zu schlagen. Die angebotene Kulinarik reichte von mit viel Liebe gebackenen Vanille-Kipferln über Spritzgebackenes, reichlich verziert mit Schokolade bis hin zu Nussmakronen, eben alles, was das weihnachtliche Rezeptbuch so hergibt. Auch an anderen Buden herrschte reichlich Kreativität vor. Es wurden selbst Gestricktes und Wärmendes aus Wolle feilgeboten. Weihnachtssterne aus Papier, Holzkunst, Schafwurst und -decken, Tischlampen, Edelsteine und noch viel mehr wartete während der drei Tage auf Käufer. Ebenso wie Bratwurstvarianten, Waffeln und Glühwein. Die Kälte sei genau die richtige Voraussetzung dafür, meinte ein Standbetreiber. Einen Bücherflohmarkt offerierte an beiden Tagen die öffentliche kirchliche Bücherei. Auch die katholische Liebfrauenkirche öffnete zum Weihnachtsmarkt die Türen. Nach dem Bummel über den Weihnachtsmarkt erwartete die Kinder am Samstagnachmittag in der Stadthalle noch das Märchen "Rapunzel" vom Westdeutschen Tournee Theater Remscheid. Der gestrige Nachmittag gehörte dann traditionell dem Gernsbacher Schutzpatron St. Nikolaus und seinen mitgebrachten Naschereien. Danach sorgte die Riesenweihnachtstorte für Aufmerksamkeit. Das imposante Backwerk wird in jedem Jahr von den Gernsbacher Gewerbetreibenden gestiftet.

