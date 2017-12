Vergebliches Warten auf Ausstrahlung

(uj/cv) - "Jetzt haben wir ein anderes Bild vom Supertalent", sagt Peter Angermann. Die Stimme des Gaggenauers klingt enttäuscht, frustriert. Er hatte es sich so schön ausgemalt. Im TV einem Millionenpublikum seine Künste zeigen - und es womöglich ins Finale der RTL-Sendung "Das Supertalent" schaffen. Stattdessen: "Im Hintergrund sind wir ein paarmal aufgetaucht, wenn andere Kandidaten auf die Bühne geholt worden sind."

Als die aktuelle Staffel von "Das Supertalent" Mitte September startete, war er noch zuversichtlich. Im BT-Bericht hieß es damals: "Muskelgestählt. Tätowiert. Schwarz gekleidet. Und finster blickend - so kennt man ,Anger Man' vom gleichnamigen Youtube-Kanal. In den Video-Auftritten wird Kampfkunst kombiniert mit Krafttraining zu martialischer Rockmusik gezeigt. Kopf der Clips ist Peter Angermann. Der Gaggenauer ist mit seinen Mitstreitern in der neuen Staffel der RTL-Casting Show ,Das Supertalent' dabei."

Bei seinem Partner handelt es sich um Fitnesstrainer Markus Kraus (34 Jahre), der neben dem Kraftsport Angermanns Leidenschaft für Kampfsport teilt. Beide trainieren seit vielen Jahren in der Michelbacher Kampfsportschule von Juri Fleischmann. Bei einigen Clips wie auch beim Supertalent-Auftritt dabei ist der 18-jährige Sali Berisa. Ein ehemaliger Trainingspartner, der von Gaggenau nach Berlin gezogen ist.

Ein Jahr hatten sich die Sportler vorbereitet. Im Frühjahr folgten sie einer Einladung nach Mannheim - zum Vorcasting, das sie erfolgreich absolvierten. Die Aufzeichnung einer "Supertalent"-Folge war im August in Bremen. Wann ihr Auftritt im Fernsehen zu sehen sein sollte, stand nicht fest. Zwei- oder dreimal hat Angermann bei der Redaktion angerufen. Dort hieß es, man habe dienstags Sitzung. Dann werde dann entschieden, welche der aufgezeichneten Auftritte in der laufenden Woche Samstagabend gezeigt werden. Der Clip von Angermann und Co. war bis zuletzt nicht dabei.

Und sie werden nicht mehr dabei sein. Denn nächste Woche steht das Finale an - die Finalisten stehen fest. Eine bittere Erfahrung für die Gaggenauer. Entsprechend angefressen ist Peter Angermann. Klar, Fahrtkosten wurden erstattet. Aber die ganze Zeit und das Engagement für den Auftritt: Praktisch für die Katz'. "Wir haben immer auf unseren Auftritt gewartet", sagt "Anger Man".

Und Dieter Bohlen? "Zu dem hatten wir mal kurz Kontakt hinter der Bühne." Auf Facebook macht er jetzt seinem Ärger Luft.