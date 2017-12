"Ihre" Kinder immer sicher mit dem Bus gefahren: Ära endet

Forbach (red) - An der Klingenbachschule in Forbach ist am Freitag eine 39-jährige Ära zu Ende gegangen. Mit dem Fahrplanwechsel beendete das Busunternehmen Heberle die Beförderung auf der Linie 248, die von Gausbach über Langenbrand und Bermersbach bis Forbach führte.

Nach Bekanntwerden des Wechsels waren sich Schule und Eltern einig, dass hier eine würdige Verabschiedung gestaltet werden sollte. So fanden sich am letzten Tag in einer Fahrplanpause das Ehepaar Karola und Joachim Heberle, der langjährige Busfahrer Hermann Häfner und der Aushilfsfahrer Gottfried Schaub in der Sporthalle der Schule ein, wo sie von allen Schülern, Lehrern und etlichen Eltern erwartet wurden. Nach zwei weihnachtlichen Liedern der Mundharmonika-AG unter der Leitung von Lehrerin Bianca Zimmer begrüßte Rektor Helge Rieger alle Anwesenden. Er wies darauf hin, welch wichtige Rolle die Fahrer des Schulbusses spielten. Schließlich vertrauten die Eltern, die als Schüler teilweise selbst schon mit dem Heberle-Bus gefahren seien, ihre Kinder den Busfahrern für einen sicheren Transport zur Schule an.

Hermann Häfner kennt jeden mit Namen

Diese übergäben sie dann in die Obhut der Schule. Rektor Rieger betonte, dass es sich bei den vier Anwesenden nicht einfach um Schülertransporteure gehandelt habe. Vielmehr hätten sie "ihre" Kinder sicher zur Schule und wieder nach Hause gebracht. Die Fahrer und hier vor allem der inzwischen pensionierte Hermann Häfner, der 23 Jahre lang den Schulbus fuhr, hätten jedes Kind beim Namen gekannt und auch um ihre Eigenarten gewusst. So sei die Schülerbeförderung über Jahre eine Sache des gegenseitigen Vertrauens und der Verlässlichkeit gewesen.

Auch Gottfried Schaub habe den Schülern bei seinen Aushilfsfahrten immer wieder "goldige" Momente beschert. Mit einem flotten Weihnachtslied des Schulchores und einem herzlichen "Dankeschön" für die jahrelange gute Zusammenarbeit wurden die Geehrten von Rektor Rieger verabschiedet.