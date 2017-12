Manege auf für "Johann Belzer Zirkus"

Zunächst stellten sich die Zweitklässler mit "Klingelingeling" dem Publikum und heimsten dafür viel Applaus ein. Im Anschluss daran wusste Mitschüler Florian Weber mit dem Winterlied "Jingle Bells" auf der Gitarre zu begeistern. Das Lied im Original "The one Horse open Sleigh", komponiert zwischen 1850 und 1857 von James Lord Pierpont, konnte während des Konzerts mehrmals gehört werden. Auch auf der Flöte gespielt, genauso wie "Freude schöner Götterfunken" von Ludwig van Beethoven. Als Solisten betätigten sich Julian Lang, Marie Blasius und Joline Zapf aus der dritten Klasse. Deren Klassenkameraden machten zuvor einen musikalischen Ausflug in das "Land der Blaukarierten".

Von der zweiten bis zur zehnten Klasse beteiligten sich Schüler an dem Konzertereignis der Schule. Den besonderen Duft der Weihnachtsbäckerei besangen die Mädchen und Jungen der vierten Klasse, bevor Jule Wörner auf der Flöte eines der bekanntesten Weihnachtslieder mit "Ihr Kinderlein kommet" zu Gehör brachte. Einen Auftritt hatte auch Max Wolff aus der Vierten mit dem Saxofon. Nina Göring schaffte es mit dem Titel "Schneeflöckchen, Weißröckchen", das Publikum für sich einzunehmen.

Mit Hingabe schmetterten die Jugendlichen der sechsten Klasse sowohl in deutscher als auch englischer Sprache den Song "Lieder die wie Brücken sind", den Rolf Zuckowski geschrieben hat.

Doch nicht nur weihnachtliche Weisen waren Teil des Repertoires, sondern auch Pop-Balladen, Klassisches und Rhythmik. Ein Musikinstrument oder eine Stimme sind nicht immer von Nöten, wenn Melodien erklingen sollen. Mit "Rhythmcal" umschrieb Lehrerin Irene Merkel den Beitrag ihrer sieben Fünftklässler. Sie benutzten Hände, Füße und Tamburine für die Intonation eines Musikstücks. Der Beifall dafür war der Gruppe anschließend sicher. Auch der Kanon in D-Dur des Nürnberger Barockkomponisten Johann Pachelbel erfuhr eine Rhythmisierung. Statt Geigen kamen ein Cajon, Xylofone und ein sechshändiges Klavierspiel mit entsprechendem Erfolg zum Einsatz.

Ebenso zu hören waren "The Rose" (8. Klasse) und "Blowin' in The Wind" (9.). Ganz besonders freute sich Mnich jedoch über die Konzertteilnahme des Zehntklässlers Niklas Schaible. Seit sechs Jahren, berichtete die Musiklehrerin, nimmt er am jährlichen Vorspiel in der Festhalle teil. Für seinen letzten Auftritt in diesem Rahmen wählte er den Titel "When I was your Man", von ihm vortrefflich mit dem Saxofon in Szene gesetzt.

Damit war der Abend aber noch nicht zu Ende. "Hereinspaziert, die Vorstellung beginnt", sang der Chor I und hob damit den Vorhang für einen musikalischen Zirkusbesuch. Dort konnten die Besucher dem stärksten Mann der Welt, Bella Balance, dem weltbesten Jongleur, dem mutigen Dompteur und dem Zauberer "Mystifax" begegnen, bevor sich die Manege des "Johann Belzer Zirkus" wieder leerte.

Auch der Unterstufenchor trug mit vier Liedern - darunter "Sind so kleine Hände" von Bettina Wegner und "Wir sind Kinder dieser Erde" - zur Unterhaltung in der voll besetzten Halle bei. "The Girls" nannten sich schlicht die vier Mädchen der Schulband. Ausgestattet mit viel Gefühl und begleitet von Claudia Mnich am Klavier schafften es die Sängerinnen, unter anderem mit "Dust in The Wind" und "Halleluja", von Leonard Cohen, einem bis dahin abwechslungsreichen Programm noch zusätzlichen Schwung zu verleihen. "Ihr könnt mächtig stolz auf euch sein", lobte abschließend Elke Fanselau, die Konrektorin der Schule, die Akteure des Abends. Mit den eingenommenen Spenden sollen Cajon-Bausätze angeschafft werden.