Flexibel für den Posten der Ortsvorsteherin Von Markus Mack Forbach (mm) - "Ich bewerbe mich um das Amt der Ortsvorsteherin", sagt Claudia Mutschler auf Anfrage des Badischen Tagblatts. Die Mutter zweier Kinder sitzt seit der Kommunalwahl 2014 für die CDU im Ortschaftsrat des Bergdorfs. Bereits nach der damaligen Wahl in das Gremium hatte sie sich für den Posten des Ortsvorstehers beworben, musste aber Hans-Jörg Wiederrecht (FWG) den Vortritt lassen und ist seither dessen zweite Stellvertreterin. Mutschler lebt seit 2007 mit ihre Familie im Bergdorf. Sie ist Schriftführerin im Heimatverein und in weiteren Vereinen engagiert. Zusammen mit ihrem Mann betreibt sie ein IT-Büro und hat unter dem Autorennamen Manuela Maer bereits mehrere Fantasy-Bücher veröffentlicht. Gerade in der Flexibilität sieht sie ihren Vorteil für das Amt, das doch eine Präsenz auch tagsüber erforderlich mache. In die Kommunalpolitik habe sie mittlerweile Einblicke bekommen. In das Amt des Ortsvorstehers, da könne man sich einlernen. Erfolglose Gespräche mit Kandidaten Nachdem es sicher war, dass Hans-Jörg Wiederrecht sein Amt abgeben müsse, seien Gespräche mit potenziellen Kandidaten geführt worden, ohne Erfolg, berichtet die 46-Jährige. Stellvertreter Eberhard Barth (FWG) steht nicht zur Verfügung, dies bekräftigte er auf BT-Anfrage. Sie wolle den Job jetzt "einfach machen, bevor gar niemand da ist". Der Wechsel an der Spitze der Ortsverwaltung wird nötig, weil Wiederrecht seinen Wohnsitz von Bermersbach nach Gausbach verlegt hat und somit nicht mehr Ortsvorsteher bleiben kann. Die Regelung hat in den zurückliegenden Wochen für Aufsehen in Bermersbach gesorgt. Der Vorschlag für den neuen Ortsvorsteher soll in der Ortschaftsratssitzung am Mittwoch, 20. Dezember, 19 Uhr, in der Schulstub erfolgen. Bei der Sitzung wird Hans-Jörg Wiederrecht aus seinem Amt verabschiedet. Eberhard Barth ist gespannt, ob noch ein Kandidat "aus dem Busch springt". Der Ortsvorsteher muss nicht unbedingt dem Ortschaftsrat angehören, so sieht es die Gemeindeordnung Baden-Württemberg vor. Der Ortsvorsteher und ein oder mehrere Stellvertreter werden nach der Wahl der Ortschaftsräte vom Gemeinderat auf Vorschlag des Ortschaftsrats aus dem Kreis der zum Ortschaftsrat wählbaren Bürger, die Stellvertreter aus der Mitte des Ortschaftsrats gewählt, heißt es dort. Sollte sie vom Ortschaftsrat vorgeschlagen und danach gewählt werden, wolle sie die Arbeit von Hans-Jörg Wiederrecht fortsetzen. Dazu zählen die Gestaltung von markanten Plätzen im Ort oder der Versuch, die Busverbindungen zu verbessern, erläutert Mutschler. Wieder einen Wirt zu finden, der eine Gaststätte im Ort betreibt, ist ein Wunsch, der ganz oben auf der Liste steht. Doch "das alles ist kurzfristig nicht lösbar", ist sich Mutschler der Problematik bewusst. Unbedingt soll das "Dorflädele" erhalten bleiben. Auf großes Interesse war die Oktobersitzung des Ortschaftsrats gestoßen. Darin hatte Wiederrecht die vergeblichen Bemühungen dargelegt, die Position ungeachtet des Wohnortwechsels behalten zu können, nachdem sich der Ortschaftsrat in nicht-öffentlicher Sitzung für seinen Verbleib an der Spitze des Ortsteils ausgesprochen hatte. Vermeintliche "Schlupflöcher" wurden seitens der Gemeinde, des Landkreises Rastatt als Kommunalaufsicht sowie der Gemeindeprüfungsanstalt näher beleuchtet, allerdings vergebens. Es gebe keine Spielräume, so hatte Bürgermeisterin Katrin Buhrke die Rechtslage zusammengefasst (das BT berichtete).

