"Fast wie Weihnachten" in Bau 4

Chöre singen für BT-Aktion Baden-Baden (gib) - Vier Chöre stellten sich in den Dienst der guten Sache und boten in der Baden-Badener Stiftskirche ein eindrucksvolles Konzert zugunsten der Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude". Die Gesamtleitung lag in den Händen von Uwe Serr (Foto: Brüning). » Weitersagen (gib) - Vier Chöre stellten sich in den Dienst der guten Sache und boten in der Baden-Badener Stiftskirche ein eindrucksvolles Konzert zugunsten der Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude". Die Gesamtleitung lag in den Händen von Uwe Serr (Foto: Brüning). » - Mehr