"Fast wie Weihnachten" in Bau 4

Baden-Baden (red) - Mit Siegen gegen Dresden und Berlin behauptet OSG Baden-Baden die Tabellenspitze in der Schach-Bundesliga. Mit welchem Selbstvertrauen der Meister dabei in die Partien ging, zeigte der Einsatz des Eigengewächses Julian Martin (Foto OSG). » - Mehr



Chöre singen für BT-Aktion Baden-Baden (gib) - Vier Chöre stellten sich in den Dienst der guten Sache und boten in der Baden-Badener Stiftskirche ein eindrucksvolles Konzert zugunsten der Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude". Die Gesamtleitung lag in den Händen von Uwe Serr (Foto: Brüning). » Weitersagen (gib) - Vier Chöre stellten sich in den Dienst der guten Sache und boten in der Baden-Badener Stiftskirche ein eindrucksvolles Konzert zugunsten der Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude". Die Gesamtleitung lag in den Händen von Uwe Serr (Foto: Brüning). » - Mehr