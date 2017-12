Urgestein sagt ade

(stj) - Mit Dr. Hans Schwanecke scheidet am kommenden Montag ein Urgestein der Kommunalpolitik aus dem Gernsbacher Gemeinderat aus. Der 71-Jährige gibt im BT-Gespräch Altersgründe für seinen Entschluss an, das Gremium nach 33 Jahren zu verlassen. Für ihn rückt Stephan Iding nach, teilt Schwanecke mit. 1984 wurde der Jurist erstmals für die CDU ins Stadtparlament gewählt. Diesem gehörte er seither ununterbrochen an, stand viele Jahre an der Spitze der CDU-Fraktion, die er von Franz-Joseph Karcher übernommen hatte.

Das Ausscheiden Schwaneckes und das Nachrücken Idings machen die Neubesetzung der Gremien und die Änderung der Vertreterregelung in den beschließenden Ausschüssen notwendig. Neben diesen Personalia beschäftigt sich der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung dieses Jahres insbesondere mit dem Thema Pfleiderer-Areal (Vorbereitung des Bürgerentscheids für 2018). Zudem stehen Bürgerfragestunde, Bekanntgabe der in nicht-öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse, der Nutzungs- und Kulturplan des Forstbetriebs der Stadt Gernsbach, der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2017), die Kalkulation der gesplitteten Abwassergebühren und die Änderung der Abwassersatzung, das Baugebiet "Vordere Fleischling" (Vergabe eines Straßennamens) und die Zehntscheuern (Sicherung und statische Ertüchtigung, Arbeitsvergaben) auf der Tagesordnung. Die Annahme von Spenden, Bekanntgaben und Anfragen runden den öffentlichen Teil der Sitzung ab, die um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses beginnt.