"Nominierung allein schon ein toller Erfolg"

In der Kategorie "Demokratisch Handeln" setzte sich die "Allianz gegen Rechtsextremismus der Metropolregion Nürnberg" durch - ein bedeutungsschwangeres Thema, das bei Auszeichnungen beinahe automatisch weit vorne landet und mit 5000 Euro bedacht wurde. Bei dem Ehrungsabend in Berlin wurden vor mehr als 500 geladenen Gästen fünf weitere Preise vergeben. Den allein mit 10000 Euro dotierten Publikumspreis erhielt das Fotografennetzwerk "Dein Sternenkind". Über 23000 Stimmen vereinte die bundesweite Initiative von 600 Fotografen, die ehrenamtlich Erinnerungsfotos von Neugeborenen anfertigen, denen der Tod unausweichlich bevorsteht oder schon gestorben sind.

Deutlich näher an den Menschen lag das Thema der Gernsbacher, die sich mit der US-Wahl beschäftigten - etwas, was nach dem Sieg von Donald Trump bis heute für Aufregung sorgt. Die Klasse 10a hatte vor den Wahlen Umfragen innerhalb der Schule und in der Bevölkerung durchgeführt, ausgewertet und grafisch dargestellt. Höhepunkt war dann die Wahlnacht selbst, als die Klasse in der Schule die gesamte Nacht hindurch das Rennen um den Einzug ins Weiße Haus verfolgte (das BT berichtete).

Weil die Zehntklässler im Sommer die Schule verließen, konnten sich nicht alle Beteiligten mit nach Berlin aufmachen. Ein Quintett - Robin Krieg, Celine Schmitt, Lena Wieland, Elian Karnasch und Nicola Martschitsch - zeigte jedoch Interesse. "Ich habe auch versucht, dass sie in ihren Betrieben dafür Sonderurlaub erhalten", setzte sich Stolle für seine ehemaligen Schüler weiter ein. Die fünf Berlin-Fahrer durften am "Tag der Talente" teilnehmen und bekamen Anreise wie Übernachtung von Samstag bis Montag bezahlt, berichtet Stolle.

Am ersten Tag stand für die Gernsbacher Delegation erst einmal eine Stadtbesichtigung auf dem Programm. Am Sonntag ging es in verschiedene Workshops. Robin Krieg interessierte sich für jenen, der sich mit dem Wahlkampf verschiedener Parteien befasste. "Wir mussten ein Wahlprogramm selbst kreieren und einen Spitzenkandidaten der Partei bestimmen, der später den Wahlkampf bestritt", erzählt der ehemalige Gernsbacher Realschüler. Ein Ministeriums-Besuch stand ebenfalls an. Dort konnten sich die Teilnehmer über Bildung und Immigration informieren. "Die Fahrt hat sich auf jeden Fall gelohnt, da wir uns über verschiedene Bildungsmöglichkeiten informieren konnten und neue Kontakte mit anderen Jugendlichen in der Bundesrepublik schließen konnten", zieht Robin Krieg ein Fazit.

Der Deutsche Engagementpreis würdigt das bürgerschaftliche Engagement der Menschen in Deutschland und will dieses durch die Verleihung von Preisen unterstützen. Initiator und Träger des seit 2009 vergebenen Deutschen Engagementpreises ist das Bündnis für Gemeinnützigkeit. Förderer sind neben mehreren Firmen unter anderem das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Die US-Politik beschäftigt die Gernsbacher Realschüler auch nach ihrem Projekt weiter. Krieg sieht "die Situation in den USA kritisch, da Donald Trump das Land nach außen hin nicht gut vertritt. Das zeigen zum Beispiel der Machtkampf mit dem Nordkoreaner Kim Jong Un oder der Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen". Krieg stellt sich deshalb besorgt "die Frage, wie lange das noch gut geht".