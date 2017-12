Gaggenau soll Batterien fertigen

Gaggenau - Die Standortstrategie von 2013 steht vor der letzen Phase ihrer Umsetzung, doch der Betriebsrat des Mercedes-Benz-Werks Gaggenau richtet den Blick bereits in die weitere Zukunft: Im Werkteil Rastatt soll eine Batteriefertigung aufgebaut werden. Dies fordert Michael Brecht. Er ist Betriebsratsvorsitzender des Werks Gaggenau und Vorsitzender des Daimler-Gesamtbetriebsrats.

Im Anschluss an die gestrige Betriebsversammlung in Gaggenau konkretisierte Brecht seine Überlegungen. Spätestens, wenn im Pkw-Werk Rastatt batteriebetriebene Fahrzeuge gebaut werden, müsse das Werk Gaggenau eine Batteriefabrikation vorweisen können. Die unmittelbare Nachbarschaft des Werkteils Rastatt zum Pkw-Werk sowie die Nähe zum Lkw-Werk in Wörth seien wichtige Standortfaktoren in dieser Frage.

Brecht erläuterte, dass es dabei nicht um die Herstellung von Batteriezellen gehe, sondern um die Montage der Zellen zu Modulen und zu Gesamtbatterien. Über notwendige Flächen und Qualifizierungen gelte es frühzeitig sich Gedanken zu machen. Brecht erinnerte daran, dass bereits der Daimler-Standort Untertürkheim den Zuschlag für den Bau von Batteriemodulen erhalten habe. Wenn aber die Elektromobilität richtig angelaufen sein werde, "dann braucht man mehr Fertigungskapazitäten". Gerade bei Nutzfahrzeugen werde diese Fertigung derzeit noch fremdvergeben, "das muss sich ändern".

Standortleiter Dr. Matthias Jurytko äußerte sich zurückhaltend: Man werde bei der Fortentwicklung von Gaggenau "alle Optionen prüfen. Impulsgeber wie Herr Brecht sind dabei willkommen." Jurytko gab zu bedenken, dass auch das Werk Gaggenau in einem Produktionsverbund stehe: "Gaggenau allein ist nicht das Netzwerk."

Brecht seinerseits will nach eigenem Bekunden das derzeitige Kerngeschäft durchaus vorantreiben - also den klassischen Fahrzeugantrieb - "aber man muss bei der Elektromobilität einen Fuß in der Tür haben". Denn an Standorten, wo der Antrieb von Fahrzeugen für Beschäftigung sorge, seien Auswirkungen durch Elektromobilität nicht zu vermeiden. Also müssten sich die Standorte rechtzeitig positionieren.

Bei schweren Lkw noch keine Eile angesagt

Mit Blick auf eine Mc Kinsey-Studie zur Elektrifizierung im Nutzfahrzeugbereich sagte Brecht: "Erste Segmente wie im leichten regionalen Verteilerverkehr können heute schon für die Spediteure wirtschaftlich sein. Im schweren Lkw-Fernverkehr wird dies sicherlich bis mindestens 2030 dauern, um einen wirtschaftlichen Speditionsbetrieb zu ermöglichen." Somit stehe bei den schweren Lkw in den nächsten Jahren kein Umbruch an.

Daimler hatte im Sommer im sächsischen Kamenz die Grundsteinlegung für eine zweite Batteriefabrik gelegt. Dort baut die Daimler-Tochtergesellschaft Deutsche Accumotive seit 2012 Batterien für die Elektro- und Hybridfahrzeuge der Marken Mercedes-Benz und Smart. Gut 250 neue Stellen würden geschaffen und bestehende langfristig gesichert. In Untertürkheim werden Motoren, Getriebe, Achsen und weitere Komponenten hergestellt, die fünfte Säule sollen künftig die Batterien sein. Sie werden bisher nur im sächsischen Kamenz hergestellt. In China soll bis 2020 eine weitere Batterienfabrik entstehen.