Eine gänzlich andere Abschlussfeier

Es steckte viel Poesie in den Inszenierungen des Abends - egal, ob es sich um Turnvorführungen, Tänze oder Vocal-Beiträge handelte. Die Jüngsten der "MuKiTu"-Abteilung (Mutter-Kind-Turnen) vermittelten zusammen mit der TV Kinder-und Jugendtanzgruppe einen ersten Eindruck. Sie begleiteten die Sternenkinder zur Bühne, um deren Turndarbietungen zu umrahmen. Im Einsatz war auch ein Flügelwesen, dessen leuchtende Flügel den Auftretenden den richtigen Rahmen gaben. Es wurden die Katzen (Kinderturnen) aus dem Musical "Cats" losgelassen. Sie hüpften über Kästen, turnten bereitwillig auf den ausgelegten Matten und zeigten ihr Können. Anschließend herrschte mit der Kindertanzgruppe großer Kuscheltieralarm auf der Bühne.

Das Licht spielte den Abend über eine wesentliche Rolle. Die geschickte Lichtführung erzeugte eine gewisse Mystik, die auch zum Erfolg der "Weißen Frauen" (DTB-Dance) beitrug. Sie riefen "Mr. Sandmann" herbei und tanzten mit ihm sowie mit dem Publikum in ein Land der Fantasie. Lichter auf den Turnanzügen, T-Shirts oder an den Schuhen verliehen der Darbietung "Fire & Ice" - in Teilen eine Schwarzlichtvorführung - etwas Besonderes. Die Geschichte, die sich die Turnermädchen von "Just for Fun" dazu ausdachten, drehte sich im weitesten Sinne um "Romeo und Julia".

Traumverlorenes und Temperamentvolles

Traumverlorene Darbietungen wechselten sich mit temperamentvollen Szenen ab. Den von der Kinder-, Jugend- und Showtanzgruppe sowie den "Lucky Ladies" (von den Majorettes des Fanfarenzugs) in der Halle initiierten, laut bejubelten Flashmob kontrastierten die Jungturner mit Übungen am Barren und übergroßen Schattenwurf an der Bühnenrückseite - oder an den Ringen mitten in der Halle, die nur von einem Spot angeleuchtet wurden.

Zum Abschluss brachten die Turnvorführungen die Turnermädchen der Wettkampfgruppe, die zu dem Song "Diamonds are forever" ebenfalls Bodenmatten und Kasten als Turngeräte bevorzugten. Als Eulenwesen begeisterte die Jugendtanzgruppe. Die Showtanzgruppen des Turnvereins läutete dann das Ende der Vorführungen ein. "Wir wollten den Besuchern einmal etwas anderes bieten, abseits von Kaffee und Kuchen." Das sagte Martina Seidt, Mitglied des Vorstands. Weshalb man sich auch den "Jungen Chor" des Gesangvereins Konkordia und die Majorettes für die Show "Lichterzauber" einlud. Brillant gedacht, wie sich schon während des Abends herausstellen sollte.

Die Sänger des "Jungen Chors" wandelten träumerisch und a cappella unter anderem auf den Spuren des "Mann im Mond". Den Zauber des Lichts zelebrierten zudem die Majorettes "Lucky Girls" und die "Lucky Ladies" mit ihren wirbelnden Leuchtstäben. Ein mitreißendes 1980er-Jahre-Song-Medley und der "Jingle Bells Rock" bildeten während ihrer Darbietungen die Grundlage dafür.