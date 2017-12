30 000 Bäume in 18 Jahren in Langenbrand gepflanzt Forbach (vgk) - Mit den Revierförstern Andreas Wacker, Bernhard Ott und Hans-Jörg Wiederrecht hatten sich die Ortschaftsräte von Langenbrand am Dienstagabend zur letzten Ortschaftsratssitzung des Jahres geballte Waldkompetenz an den Ratstisch geholt. Sie informierten über die neue Aufteilung der Forbacher Gemeindereviere. Wie schon mehrfach berichtet, wurden in jüngster Zeit die dortigen Forstreviere zusammengelegt und neu eingeteilt. Die ursprünglich vier Reviere verteilen sich jetzt auf die drei Gebiete Bermersbach-Langenbrand, Langenbrand-Gausbach und Forbach-Heiligenwald. Die Veränderung wird zum 1. Januar 2018 wirksam. Schon 2005 wurde von dem für den Forst zuständigen Ministerium in Stuttgart beschlossen, Personal einzusparen. Einige Landkreise setzten die Vorgabe sofort um, andere Kreisverwaltungen, darunter auch Rastatt, beschlossen, dies nach und nach in die Tat umzusetzen, unter anderem dann, wenn Förster in den Ruhestand gehen, wie Wiederrecht erläuterte. Mit dem Ausscheiden von Forstamtmann Helmut Hiller war es nun für Forbach an der Zeit, die Reviere neu zuzuschneiden. Der ehemalige Langenbrander Förster Bernhard Ott wechselt in das Revier Forbach-Heiligenwald. Das Bermersbacher Gebiet wird weiterhin von Hans-Jörg Wiederrecht geleitet, Kollege Andreas Wacker kümmert sich weiterhin um die Gausbacher Waldungen. Das Langenbrander Forstrevier wird aufgeteilt. Das Gebiet südlich der Kaltenbronner Straße wird zukünftig von Wiederrecht und nördlich der Straße von Wacker betreut. 18 Jahre lang war Bernhard Ott für den Langenbrander Wald zuständig. Er kam kurz vor Sturm Lothar ins Murgtal. "Es waren herausfordernde und spannende Jahre", berichtete Ott. In diesem Zeitrahmen wurden unter anderem 30000 Bäume gepflanzt und 65000 Festmeter Holz eingeschlagen. Dies ergäbe, alle Stämme hintereinander gelegt, eine Strecke von 1300 Kilometern, sagte der Förster. Insgesamt wurden mit dem Langenbrander Wald eine Million Euro Reingewinn erzielt. Es wurden 18 Schleifwege für eine schonendere Holzernte gebaut. Ott: "Ich denke, ich hinterlasse einen ordentlichen Wald an meine Kollegen." Im Namen der Bevölkerung bedankte sich Ortsvorsteher Roland Gerstner (SPD) bei Revierförster Ott. Dessen offizielle Verabschiedung soll beim Bürgerempfang am 23. Januar 2018 in der Festhalle stattfinden. Die vom Forst in der Forbacher Teilgemeinde gemieteten Garagen beim Haus der Vereine stehen nach dem Umzug der Forstleute in das alte Feuerwehrhaus in Bermersbach für eine erneute Vermietung zur Verfügung.

